Pozor, nové nařízení vlády omezuje návštěvu fanoušků na stadionech. Pokud klub nedisponuje tribunou s místy na sezení, může do areálu pustit pouze padesát diváků. Pořadatelé musí pro diváky zabezpečit dvoumetrový rozestup. Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na stání + další k sezení. Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc. Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2 metry od diváků.

HRAJE SE NA LOUNSKU:

Krajský přebor: Žatec – Jílové (so 16.30), Domoušice – Most-Souš B (so 16.30).

I. B třída, skupina B: Lenešice – Duchcov (so 10.15), Vroutek – Ohníč (so 10.30).

Okresní přebor: Žíželice – Tuchořice (so 10.15), Peruc – Výškov (so 16.30), Pátek – Buškovice (so 16.30), Cítoliby – Postoloprty (16.30), Vrbno – Libčeves (so 16.30), Kozly – Kryry (so 16.30), Dobroměřice B – Černčice (ne 16.30).

III. třída: Hlubany – Ročov (so 13), Lenešice B – Lubenec (so 13), Černčice B – Panenský Týnec (so 13), Slavětín – Staňkovice (so 13), Chlumčany B – Holedeč (so 13), Vroutek B – Cítoliby B (ne 16.30). IV. třída: Měcholupy – Bezděkov (so 15), Hříškov – Nepomyšl (so 16.30), Louny B – Koštice (so 16.30), Lišany – Chožov (so 16.30, Postoloprty), Buškovice B – Lipenec (ne 10.30).

TÝMY Z LOUNSKA MIMO OKRES:

Divize: Štětí – Louny (ne 10.15).

I. A třída: Střekov – Dobroměřice (so 16.30).

I. B třída, skupina B: Obrnice – Nové Sedlo (so 10.30), Údlice – Krásný Dvůr (so 10.30), Osek – Podbořany (so 13), Meziboří – Blažim (ne 10.30), Strupčice – Chlumčany (ne 16.30).