Ale pozor, pokud klub nedisponuje tribunou s místy na sezení, může do areálu pustit pouze padesát diváků. Pořadatelé musí pro diváky zabezpečit dvoumetrový rozestup. Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči. Na některých stadionech diváky do hlediště nepustí, protože pořadatelé nejsou schopni zajistit, že v areálu bude nařízený počet fanoušků. Zpráva o tom, že se příznivci na fotbal nedostanou, už přišla z Loun, kde na nedělním divizním duelu není možnost dodržet vládní nařízení.

HRAJE SE NA LOUNSKU:

Divize: Louny – Březová (ne 15).

I. A třída: Dobroměřice – Bílina (so 13).

I. B třída, skupina B: Nové Sedlo – Vroutek (so 10), Blažim – Obrnice (so 12.30), Chlumčany – Meziboři (so 12.30), Podbořany – Lenešice (so 12.30), Krásný Dvůr – Kopisty (ne 16).

Okresní přebor: Kryry – Cítoliby (so 10.30), Tuchořice – Dobroměřice B (so 16), Buškovice – Kozly (so 16), Libčeves – Peruc (so 16), Postoloprty – Vrbno (so 16), Černčice – Pátek (ne 16), Výškov – Žíželice (ne 16).

III. třída: Lubenec – Černčice B (so 12.30), Ročov – Vroutek B (so 16), Staňkovice – Hlubany (ne 16), Panenský Týnec – Slavětín (ne 16), Cítoliby B – Chlumčany B (ne 16), Holedeč – Lenešice B (ne 16). IV. třída: Nepomyšl – Buškovice (so 12.30), Bezděkov – Lišany (so 16), Chožov – Louny B (so 16), Koštice – Hřiškov (so 16), Lišťany – Měcholupy (ne 16).



TÝMY Z LOUNSKA MIMO OKRES:

Krajský přebor: Most-Souš B – Žatec (ne 16), Modrá – Domoušice (ne 16).