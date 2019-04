Dobroměřice – H. Jiřetín/Litvínov (so 13)

Louny – Štětí (so 16.30)

I. A třída, skupina B:

Kryry – Jirkov (so 16.30)

Postolopry – Podbořany (so 16.30)

I. B třída, skupina B:

Černčice – Ohníč (ne 16.30)

I. B třída, skupina C:

Blažim – Nové Sedlo (so 13)

Tuchořice – Lenešice (so 13)

Chlumčany – Braňany (ne 16.30)

Divize žen:

Postoloprty – Ervěnice/Jirkov (so 10)

Okresní přebor:

Žiželice – Černčice (so 10)

Cítoliby – Panenský Týnec (so 13)

Kozly – Peruc (so 16.30)

Slavětín – Vrbno (so 16.30)

Výškov – Dobroměřice B (so 16.30)

Staňkovice – Libčeves (ne 16.30)

III. okresní třída:

Koštice – Hlubany (so 16.30)

Holedeč – Chlumčany B (so 16.30)

Buškovice – Vroutek B (so 16.30)

Lubenec – Cítoliby B (so 16.30)

Pátek – Lišťany (so 16.30)

Ročov – Chožov (so 16.30)

IV. okresní třída:

Měcholupy – Bezděkov (so 13)

Nepomyšl – Lipenec (so 13)

Lenešice B – Zeměchy (ne 14)

Hříškov – Lišany (ne 16.30)

Hrají venku:

Krajský přebor:

Vilémov – Žatec (so 16.30)

I. A třída, skupina A:

Bílina – Vroutek (so 15)

Klášterec – Domoušice (ne 17, UMT Kadaň)

I. B třída, skupina C:

Strupčice – Krásný Dvůr (so 14)

Okresní přebor, skupina B:

Polerady – H. Jiřetín B (so 16.30)

Bečov – Kopisty B (so 16.30)

Česká divize dorostu U19 a U17:

Česká Lípa – Louny (ne 10 a 12.15)

