Který fotbalový zápas vyberete z víkendový nabídky? Louny po dvou porážkách venku v neděli hostí Slaný. Svůj domácí zápas bude hrát i Žatec, stále ale platí, že kvůli rekonstrukci stadionu za ním fanoušci musí do Blšan.

FC Chomutov (v bílém) - SEKO Louny 1:0 | Foto: Deník/Jaroslav Průša

HRAJE SE NA LOUNSKU:

Divize: Louny – Slaný (ne 16).

Krajský přebor: Žatec – Kadaň (so 16.30, Blšany).

I. A třída: Dobroměřice – Proboštov (so 15).

I. B třída, skupina B: Nové Sedlo – Meziboří (so 10), Vroutek – Osek (so 10.30), Blažim – Strupčice (so 13), Chlumčany – Kopisty (so 13), Krásný Dvůr – Lenešice (ne 16.30).

Okresní přebor: Buškovice – Dobroměřice B (so 13), Tuchořice – Peruc (so 16.30), Pátek – Kozly (so 16.30), Libčeves – Cítoliby (so 16.30), Černčice – Žíželice (so 16.30), Postoloprty – Kryry (so 16.30), Výškov – Vrbno (ne 16.30).

III. třída: Lubenec – Holedeč (so 13), Ročov – Slavětín (so 16.30), Panenský Týnec – Lenešice B (ne 16.30), Staňkovice – Černčice B (ne 16.30), Vroutek B – Chlumčany B (ne 16.30), Cítoliby B – Hlubany (ne 16.30). IV. třída: Chožov – Měcholupy (so 16.30), Lipenec – Nepomyšl (so 16.30), Koštice – Lišany (so 16.30), Louny B – Hříškov (so 16.30), Líšťany – Buškovice B (ne 13.30).