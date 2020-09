Těžkou úlohu bude mít v sobotu žatecký Slavoj. Po debaklu 1:7 v Litoměřicích ho čeká v sobotu těžký domácí zápas. Do Blšan dorazí Vilémov, který je po dvou kolech krajského přeboru první. Doma hrají také Domoušice, které v minulém kole prohrály (1:4) právě ve Vilémově; hostí Kadaň.

Srbice - Žatec 6:0 | Foto: Deník/František Bílek

HRAJE SE NA LOUNSKU:

Krajský přebor: Žatec – Vilémov (so 17, Blšany), Domoušice – Kadaň (so 17).

I. B třída, skupina B: Nové Sedlo – Kopisty (so 10), Vroutek – Meziboří (so 10.30), Blažim – Údlice (so 13.30), Chlumčany – Lenešice (ne 17), Krásný Dvůr – Duchcov (ne 17).

Okresní přebor: Buškovice – Peruc (so 13), Tuchořice – Cítoliby (so 17), Pátek – Žíželice (so 17), Libčeves – Postoloprty (so 17), Černčice – Vrbno (so 17), Výškov – Kryry (ne 17), Dobroměřice B – Kozly (ne 17).

III. třída: Hlubany – Chlumčany B (so 13.30), Ročov – Lenešice B (so 17), Staňovice – Holedeč (ne 17), Vroutek B – Slavětín (ne 17), Panenský Týnec – Lubenec (ne 17), Cítoliby B – Černčice B (ne 17). IV. třída: Chožov – Buškovice B (so 17), Bezděkov – Nepomyšl (so 17), Louny B – Měcholupy (so 17), Lišany – Hříškov (so 17), Lišťany – Lipenec (ne 17).