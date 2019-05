Lounsko - Událostí víkendu bude bezesporu poslední zápas bývalého ligového a mezinárodního sudího Radka Příhody. Fanoušci se na něho mohou příjít podívat v sobotu do Lenešic, kde bude rozhodovat duel místního béčka s Měcholupy.

Lounský sudí Radek Příhoda při řízení utkání Teplic s Bohemians 1905. Archivní snímek z roku 2010 | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

HRAJÍ DOMA:



Krajský přebor: Dobroměřice – Litoměřicko B (ne 17).

I. A třída, skupina B: Postoloprty – Kryry (so 10.30), Podbořany – Údlice (so 17), Domoušice – Ledvice (so 17).I. B třída, skupina C: Lenešice – Lom (so 10.15), Tuchořice – Březenecká Chomutov (so 10.30), Chlumčany – Blažim (ne 17), Krásný Dvůr – Černovice (ne 17).

Okresní přebor: Žíželice – Vrbno (so 10), Cítoliby – Peruc (so 13), Černčice B – Dobroměřice B (so 17), Panenský Týnec – Libčeves (so 17), Staňkovice – Slavětín (so 17), Výškov – Kozly (ne 17).

III. okresní třída: Chožov – Chlumčany B (so 13.30), Ročov – Cítoliby B (so 17), Pátek – Vroutek B (so 17), Holedeč – Buškovice (so 17), Košťice – Lubenec (so 17), Líšťany – Hlubany (ne 17).

IV. okresní třída: Lenešice B – Měcholupy (so 13.30), Bezděkov – Lišany (so 17), Hříškov – Lipenec (so 10.15), Zeměchy – Nepomyšl (ne 17).

Česká divize dorostu U19 a U17: Louny – Litvínov (ne 10 a 12.15).