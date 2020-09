Na Lounsku bude víkend ve znamení derby mezi Domoušicemi a Žatcem. Aktuální forma? Domoušice se doma trápily s Kadaní, přetlačily ji až v penaltovém rozstřelu. Slavoj překvapivě srazil v Blšanech Vilémov.Hrají se i další zajímavé duely, například derby Podbořany – Krásný Dvůr.

Domoušice (v červeném) braly zaslouženě dva body po penaltovém rozstřelu. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

HRAJE SE NA LOUNSKU:

Krajský přebor: Domoušice – Žatec (so 17).

I. B třída, skupina B: Lenešice – Březno (so 10.15), Podbořany – Krásný Dvůr (so 13.30).

Okresní přebor: Cítoliby – Výškov (so 10), Žíželice -Buškovice (so 15), Kryry – Libčeves (so 10.30), Vrbno – Tuchořice (so 17), Peruc – Černčice (so 17), Kozly – Postoloprty (so 17), Dobroměřice B – Pátek (so 17).

III. třída: Hlubany – Vroutek B (so 13.30), Lenešice B – Staňkovice (so 13.30), Slavětín – Cítoliby B (so 13.30), Chlumčany B – Lubenec (ne 17), Černčice B – Ročov (ne 17), Holedeč – Panenský Týnec (ne 17). IV. třída: Nepomyšl – Lišťany (so 13.30), Měcholupy – Koštice (so 15), Hříškov – Lipenec (so 17), Lišany – Louny B (so 17), Buškovice B – Bezděkov (ne 13.30).