Maliňák má za sebou zajímavou kariéru. Tedy zatím, končit ještě nehodlá. V necelých dvaceti si zahrál za Teplice prvoligový duel v Jablonci. Byla to nejen jeho premiéra, ale i derniéra. Maliňák tehdy v 61. minutě vystřídal Verbíře, teplickou legendu. Žlutomodří prohráli 0:2.



Poté i před tím hrál muž, který v mládežnickém věku oblékal dres Blšan, za béčko „sklářů“. Mezitím se vrátil do Chlumčan, kde s fotbalem začínal, prošel také Čechií Louny. Ještě před tím, než zakotvil v Dobroměřicích, kopal za Vrané, FSV Krumhermersdorf, Černčice a znovu za Chlumčany.

V Dobroměřicích má odkopáno přes dvě stovky zápasů, ten proti Proboštovu byl výjimečný, o čemž svědčí pohled na střeleckou listinu.



Dobroměřický záložník své trefy rozvrhl mezi 30. – 73. minutu. Nikdo jiný se do černého mezitím netrefil. V první půli cílil přesně dvakrát, po obrátce přidal ještě tři zářezy. A to trenér Holeček hlásil, že zkušený fotbalista se vrátil do hry až těsně před zápasem, do té doby nad jeho stratem visel otazník.



V sobotu hrají Dobroměřice na Střekově utkání s aktuálně posledním týmem soutěže.. Kdo z dua pětigólových „M“ zazáří tentokrát? Nebo se najde nový kanonýr? Trenér David Holeček si zatím pochvaluje, že zodpovědnost na sebe vždy bere někdo jiný. „Ve Šluknově to vzal na sebe legenda Plachý, teď proti Proboštovu Maliňák,“ říká. S dosavadním účinkováním svého týmu musí být naprosto spokojený.



Ondřej Holl