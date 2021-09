Zaměstnanecká liga je fotbalová soutěž Deníku, která se hraje turnajovým systémem. Na družstva, která se umístí na medailových pozicích, čekají atraktivní ceny a také publicita.

Tým Aperam se na zápasy těší, nedílnou součástí mančaftu je i Jaroslav Zíma. Ten pracuje ve firmě jako kvalitář. Za svůj největší sportovní úspěch považuje účast na fotbalovém turnaji na Pyrenejském poloostrově. „Hrál jsem na mistrovství světa fotbalových mužstev společnosti Danone ve Španělsku, bylo to zhruba před 17 lety,“ řekl.

Jaroslav Zíma - kapitán týmu Aperam.Zdroj: archivSportu holduje od mala. „Sportů, které mě bavily bylo více ale vždy byl na prvním místě fotbal,“ svěřil se Zíma.

Teď si třeba i zajezdí na koloběžce. „V kondici se udržuji sportováním. Provozuji různé kolektivní sporty s kamarády třeba fotbal, florbal, basketbal. V poslední době jsem také začal jezdit na koloběžce,“ sdělil Zíma.

Sportovním vzorem pro něho je bývalý fotbalový brankář české reprezentace a anglického klubu Chelsea Petr Čech. „Chtěl bych si zahrát s Petrem Čechem. V době, kdy jsem dělal fotbalového rozhodčího, tak jsem se s ním několikrát setkal a velmi na mě zapůsobil fotbalově i lidsky,“ pronesl kapitán týmu Aperam. Za největší fotbalový vlastňák považuje Zíma svůj konec v roli rozhodčího. „Zpětně mě mrzí, že jsem unáhleně ukončil kariéru fotbalového rozhodčího. Stále mi to občas chybí, ale v životě už mám nastavené priority jinak a vím, že fotbal není to nejdůležitější na světě,“ uvedl.

Kdyby si měl vybrat komu by udělali pomyslnou červenou kartu, tak by zůstal ve fotbalovém prostředí. Stopku by od něho dostal bývalý místopředseda FAČR Roman Berber. „ A to za to, kam dovedl český fotbal a jak ho zdiskreditoval,“ vysvětlil Zíma.

Turnaj pro týmy z Ústeckého kraje v rámci Zaměstnanecké ligy se koná v úterý 31. srpna na hřišti TJ Sebuzín.