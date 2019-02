Velvary /FOTO/ - Opakované utkání předposledního divizního kola mohlo dát Lounům šanci na záchranu. Naděje žila až do 80. minuty. Pak se během pěti minut sen zhroutil.

Domácí začali sebejistě, jak se na vítěze soutěže patří, a diktovali rytmus hry. Už v 11. minutě vyslal na branku Pokorného první střelu Müller, ale mířil lehce nad. V následující minutě lounský gólman musel vyrážet nepříjemnou střelu Holuba. První střela Loun ze 16. minuty byla spíše symbolická. Kurkův nedůrazný pokus mířil přímo do náruče Měsíčka. Ve 24. minutě měl na kopačce tutovku domácí Stýblo, ale netrefil se mezi tyče.

Ve stejné minutě se dostali domácí do přečíslení, ale Müller měl k míči dál než Pokorný a ten mu jej odkopl. Další vyloženou šanci měl za dvě minuty Tenkl. Také on ji zahodil. Přišla 27. minuta. Po levé straně se dostal do brejku Hrnčíř, přihrál do vápna Zemanovi, ten dal pod sebe na Fiřta, který poslal parádní ranou do šibenice.

Hostům narostla křídla. Ve 32. minutě zahrával Černý trestný kop ze 20 metrů. Obstřelil zeď a Měsíček měl plné ruce práce, aby jeho střelu vytlačil na roh. Poslední šanci prvního poločasu měl dvě minuty před přestávkou domácí Budějský, který prošel kolem několika bránících hráčů, ale jeho tečovanou střelu Pokorný nadvakrát zkrotil. Domácí sice byli fotbalovější a měli hned několik vyložených šancí, ale Louny bojovaly a zodpovědně bránily. Hru na ploše výborně řídil Trup.

Druhý poločas se hrál téměř celý na polovině Loun. Domácí celek si ale nedokázal vytvořit šance tak jako v první půli. Hostům evidentně docházely síly a tlak domácích narůstal. První vážnější příležitost si vytvořili v 77. minutě. Pavlíček uvolnil Müllera, ale Pokorný si s jeho střelou poradil. O tři minuty později již ale musel kapitulovat. Proti Müllerově střele neměl nárok. I tento stav by ještě Lounským vyhovoval. V 84. ale přišel faul u zadní čáry kousek za hranicí vápna. Standardku zahrával Budějský a nepokrytý Kalaš hlavou rozhodl utkání.

Škoda zbytečných ztrát míčů. Obrana je dokázala získávat, ale záložní řada je pak až příliš snadno odevzdávala soupeři a tlak na obranu pak narůstal.

Louny budou muset v posledním utkání na vlastním hřišti porazit Meteor Praha, aby se v soutěži udržely. Pokud budou bojovat stejně jako ve Velvarech, rozhodně mají šanci.

Velvary - Louny 2:1 (0:1)

Branky: 80. Müller, 84. Kalaš 27. Fiřt

Rozhodčí: Pekař - Hanousek, Mrkáček, ŽK 1:2, 200 diváků

Sestava Velvar: Měsíček - Nosek (71. Chrobák), Ludvík, Obrtlík (81. Mucha), Stýblo (46. Pavlíček) - Kalaš, Šalda - Budějský, Tenkl, Holub - Miller (87. Křtěn)

Sestava Loun: Pokorný - Vokurka, Fiřt (50. Kubiska), Černý, Suchý - Hrnčíř, Zícha, Kotlan, Trup, Kurka (75. Lesniak) - Zeman

Jaroslav Tošner