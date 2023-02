Jak jste s kempem tedy spokojeni?

Soustředění splnilo očekávání, jen účast mohla být vyšší. Letos to bylo nejslabší za posledních pět let, ale podobné problémy řeší i jinde, protože ti kluci mají svá civilní zaměstnání, fotbal je neživí, takže to podle toho tak vypadá.

Na co se v přípravě zaměřujete?

Kluci nabírali kondici, ale pomalu začneme s balonem a na řadu přijdou herní věci. Jednou týdně máme halu a dvakrát ven. Máme umělku a běháme. Postupem času halu vynecháme, v sobotu se chystáme na umělku k nám do Podbořan, pak se na start jara budeme připravovat na umělce v Kryrech.

Máte sestavený plán přípravných zápasů?

Přátelák budeme hrát na chomutovské umělce 25. února s Březnem, tam by to mělo vygradovat. Bohužel nám dva nachystané přípravné zápasy odpadly, a tak si budeme muset vystačit s jediným, na kterém jsme závislí.

Šest výher, osm porážek a po necelé půl sezoně průběžné jedenácté místo. Jak jste byli s podzimem spokojeni?

Vždycky to může být lepší, ale jestli si pamatujete, tak jsem už v rozhovoru na startu sezony říkal, že budu rád, když se letos zachráníme a to trvá.

S těmito ambicemi tedy půjdete i do jarní části?

Ano. Pokud se udržíme, budu spokojen. Musíme postupně sbírat body a vyhnout se záchranářským starostem a případným komplikacím.

Dojde k nějakým změnám v hráčském kádru?

Spíše nám lidi ubývají, než aby hráči přicházeli. Ti starší kluci mají nějaká zranění, jen tak se nevrátí ani dlouhodobí marodi. Hodně nám chybí třeba Zdeněk Poborský. Spíš se domlouváme, že vyzkoušíme dorostence.

Nejlepším podzimním střelcem Tatranu byl sedmigólový Michael Janoušek. Zůstane?

Určitě.

Největším favoritem bude na čele tabulku odskočený tandem Strupčice - Chlumčany?

Asi ano, mají náskok devět, respektive deset bodů. Sebrat body jim může třeba i Meziboří, které hraje takový nepříjemný fotbal. Nikoho jiného tam moc na postup nevidím. Třeba někdo na jaře vystřelí, ale favority vidím v prvních dvou týmech.

Jakou úroveň na podzim I. B třída měla?

Dobrou, škoda, že jsme k její kvalitě nepřispěly více my.