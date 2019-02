LIBOČANY - V dramatickém utkání v Libočanech padlo osm žlutých a čtyři červené karty.

Fotbal jen pro silné nervy, anebo naopak pro pobavení, podle toho jak to kdo bral. V každém případě po vyrovnaném a dramatickém utkání 1.B třídy získal Slavoj Žatec B potřetí za sebou tři body za vítězství, když v neděli 28. října zdolal Sokol Bečov 2:0 (1:0).

Domácí šli do vedení zásluhou spolupráce dvou hráčů z A týmu, když ve 27. nabil Uhliar Zlatohlávkovi k nechytatalné dělovce na 1:0. Zcela zbytečně se však nechal Uhliar vyloučit po dvou žlutých kartách za mluvení ve středovém kruhu, tu druhou dostal poté, co mu sudí odpískal faul, ač Uhliar tvrdil, že on nic neřekl.

V deseti měl Slavoj B několik vyložených šancí. Tu největší promarnil v 55. Zlatohlávek po kolmici od Němce, ač šel z poloviny hřiště sám na brankáře Cibrika, ale těsně minul branku. Při druhé šanci v 67. zajel do padajícího brankáře skluzem a byl okamžitě napaden několika hráči hostů. Po všeobecné mele, kde prokázal rozhodčí Jaromír Novotný dostatek rozhodnosti v klubku těl, rozdal arbitr další tři červené karty. Kromě domácího Zlatohlávka vyloučil hostům Palána a Šnajdra.

Žatecké podržel brankář Baštýř když chytil nejméně tři góly, v 78. mu pomohlo břevno při bombě Studničky a v 88. ho zastoupil na čáře Vrábík. V nastaveném čase pak centr Jindry poslal střídající Stančík hlavou na konečných 2:0.