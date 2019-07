Jaká byla předchozí sezona?

Sezona u mě proběhla ve dvou klubech. Myslím si, že v Žatci nebyla tak úspěšná jako v Lounech, ale nakonec to pro oba týmy dopadlo se šťasným koncem.

Jaké bylo zabydlení v Lounech a jak bylo náročné na psychiku číst články o sobě, o tom, že jsi opustil Žatec?

V Lounech jsem se zabydlel poměrně dost rychle. Vedení mě uvítalo dobře. Některé kluky jsem poznal a některé už jsem znal déle, tak to pro mě bylo o to lehčí. Neopustil bych ho, chtěl jsem Žatci pomoc, ale z lavičky bych to nedokázal. Už je to uzavřené, přestupem to pro mě skončilo.

Co se v sezoně povedlo, co ne?

Nerad hodnotím sebe, beru nás jako tým. Myslím si, že postup do divize byl náš cíl. Ten se podařilo splnit. Takže sezonu hodnotím kladně.

Už se těšíte na novou sezonu? Nebo byste ještě bral pár dnů volna navíc?

Na novou sezonu se těším. Bude pro nás težší, ale doufám že se s tím popereme a dokažeme zahrát dobré zápasy. Odpočinek bych bral určitě delší. (smích)

Co očekáváte od divize? Bude cílem jen záchrana?

Divizi už jsem hrál a tak vím, že je to naročná soutěž. Naším cílem bude určitě setrvat v této soutěži. Čím bychom dokázali být výše v tabulce, tím pro nás lépe.

Na které opory budete sázet?

Určitě na kluky kteří jsou v týmu déle, mají potřebné zkušenosti a potáhnou tím celý tým.

Budete hrát mimo svůj stadion. Bude to problém?

Vždycky je lepší hrát domácí zápasy na vlastním stadioně. Věřím, ale že si rychle zvykneme a nebude nám to dělat žádný problém.



Ondřej Holl