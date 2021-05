Louny a Dobroměřice si naplánovaly přípravné zápasy. Diváci můžou na fotbal!

Konečně na fotbal. Poslední soutěžní utkání, která jsme mohli na Lounsku vidět, se hrála o víkendu 5. a 6. října loňského roku. Mnozí už si ani nepamatují, že to byl nejprve sobotní divizní zápas Loun s Březovou, v neděli pak souboj Dobroměřice s Bílinou v I. A třídě. Nyní se Lounští i Dobroměřičtí chystají znovu kopnout do míče, a to nejen na tréninku.

Dobroměřice (v bílém) si konečně zahrají. Naplánovaly si přátelské zápasy. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Amatérské soutěže byly ukončeny, což pro Louny znamená další ročník v divizi a pro Dobroměřice, které si brousily zuby na krajský přebor, další ročník „jen“ v A třídě. Nedočkavci mohou přijít při zachování všech hygienických a protiepidemických opatření na stadion Ladislava Nováka do Loun, kde domácí celek přivítá ve čtvrtek 20. května od 18. hodin Teplice U19. Hned následující den budou hostit fotbalisté Dobroměřic účastníka krajského přeboru Sokol Horní Jiřetín. FK Louny má pro své hráče a fanoušky připraveny ještě další tři přípravná utkání. V sobotu 29. května od 10:30 budoe hostit TJ Velké Hamry. Ty hrají rovněž divizi. Ve své skupině C byly v podzimní nedohrané části na 4. místě tabulky. Na další utkání si Lounští domluvili soupeře z krajského přeboru našeho kraje – v sobotu 5. června od 15. hodin to bude celek FK Litoměřicko. Zatím poslední utkání je naplánováno na sobotu 12. června. Od 11. hodin bude v Lounech hrát TJ Sokol Srbice. Novým předsedou OFS Louny je Pavel Domecký Přečíst článek › V Lounech v koronavirové pauze nedošlo k žádným zásadním změnám. Hráčský kádr tak bude stejný, hrát bude pod taktovkou trenéra Zdeňka Kudely. Fotbalisty Dobroměřic čeká v přípravě pět soupeřů. Budou to kvalitní celky. V sobotu 5. června od 10:30 se v Dobroměřicích představí Baník Most – Souš. Do prázdnin je naplánováno ještě jedno utkání na 12. června. O soupeři se zatím jedná. Další tři utkání jsou naplánované na červenec. V sobotu 10. července se Dobroměřičtí představí od 13 hodin na hřišti FK Lovosice. Následující sobotu 17. července od 10:30 přivítají Slavoj Žatec. Posledním soupeřem bude 31. července od 10:30 SK Lhota. Hrát se bude opět v Dobroměřicích. Všichni soupeři jsou z vyšší soutěže. Měli by ukázat trenérovi Davidu Holečkovi, jak na tom jeho svěřenci jsou. Také on bude mít k dispozici stejný hráčský kádr, který na trávníku viděli v říjnu loňského roku. Jaroslav Tošner