Dvě největší města okresu se o víkendu můžou těšit na fotbal. V sobotu se v Žatci půjde na zápas krajského přeboru, ve kterém domácí přivítají Horní Jiřetín. V neděli se pokusí prodloužit svou minisérii zápasů bez prohry Louny, odpoledne hostí Kladno.

Louny (v modrém) si připsaly druhou vysokou výhru za sebou a posunuly se na desátou příčku v divizní tabulce | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

HRAJE SE NA OKRESE

Divize: Louny – Kladno (ne 14).

Krajský přebor: Domoušice – Kadaň (so 14), Žatec – Horní Jiřetín (so 14).

I. A třída: Dobroměřice – Rumburk (so 11).

I. B třída: Krásný Dvůr – Ohníč (so 10.15), Blažim – Meziboří (so 10.30), Podbořany – Lenešice (so 10.30), Chlumčany – Údlice (so 10.30).

Okresní přebor: Žíželice – Cítoliby (so 10), Kryry – Staňkovice (so 10.30), Vrbno – Kozly (so 14), Tuchoměřice – Dobroměřice B (so 14), Výškov – Postoloprty (so 14), Libčeves – Peruc (so 14), Buškovice – Černčice (so 14).

III. okresní třída: Slavětín – Pátek (so 10.30), Lubenec – Panenský Týnec (so 10.30), Holedeč – Lenešice B (so 10.30), Ročov – Hlubany (so 14), Cítoliby B – Vroutek B (ne 10.30), Černčice B – Chlumčany B (ne 14).

Divize žen: Postoloprty – Bohemians 1905 (so 10.30).