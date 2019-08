Po roce v krajském přeboru se Louny vrací do divize. V sobotu od 17 hodin budou hrát na hřišti Českého Brodu zápas úvodního kola. "V divizi nás čeká vyšší level," říká před startem podzimu lounský fotbalista Vojtěch Trup.

Fotbalisté Loun (v modrém) si již v domácím poháru nezahrají. Podlehli doma Brandýsu 0:2. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Co se výsledků týče, tak Louny v přípravě nezářily. Naposledy prohrály 0:2 v předkole MOL Cupu s Neratovicemi. Na vině je ale i to, že si vedení klubu vybralo za soupeře týmy z vyšších soutěží, což může být do mistrovských utkání dobrý vklad. "Letní příprava byla náročná, ale to k tomu patří, je to pro sezonu hodně důležité," ví Trup.