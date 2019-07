Zahrát si proti Ústí je pro Lounské zajisté velké lákadlo. Duel proti Brandýsu bude také dobrým testem před startem divize, v níž budou svěřenci kouče Zdeňka Kudely po dvou letech opět nováčkem. První zápas sehrají v sobotu 10. srpna v Českém Brodě.

Proti třetiligovým Karlovým Varům hrály Louny ve Staré Roli. Díky výbornému vstupu do zápasu hosté vedli po gólech Jaroše a Nykla 2:0. Nešli jim ale obranné strandardní situace, vinou čehož Karlovy Vary ještě do půle srovnaly na 2:2. Po obrátce oba celky hrály v pozměněných sestavách. Domácí převzali otěže souboje do svých rukou a skóre strhli na svou stranu.



Autor: Ondřej Klíč