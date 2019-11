Oba celky zatím nastřílely 21 branek, svěřenci trenéra Kudely se ale můžou pochlubit lepší obranou, inkasovala 25 gólů, ta rakovnická 32. S podzimem se rozloučí i Žatec a Domouošice, účastníci krajského přeboru. Zatímco Slavoj doma přivítá Kadaň, úspěšného nováčka čeká těžký souboj na umělé trávě druhých Srbic. Hrají se také zápasy B třídy, velmi zajímavý souboj bude k vidění v Podbořanech, kde na umělé trávě hrají druhé Chlumčany derby s Lenešicemi.

ZÁPASY NA OKRESE

Divize: Louny – Rakovník (so 13.30).

Krajský přebor: Žatec – Kadaň (so 13.30, UMT).

I. A třída: Dobroměřice – Chuderov (so 13.30).

I. B třída, skupina B: Krásný Dvůr – Nové Sedlo (so 10), Blažím – Duchcov (so 10), Podbořany – Ohníč (so 10), Chlumčany – Lenešice (ne 13.30, UMT Podbořany).

ZÁPASY MIMO OKRES

Krajský přebor: Srbice – Domoušice (so 13.30).

I. B třída, skupina A: Obrnice – Vroutek (so 10).



Ondřej Holl