Fottbalisté Loun začnou v sobotu novou divizní sezonu v Českém Brodě. Hrát se bude od 17 hodin.

Louny (v modrém) jdou v sobotu do boje. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Stabilizovat výkonnost a vyvarovat se nevyváženému fotbalovému projevu. To je podle trenéra FK SEKO Louny Zdeňka Kudely cíl mužstva, které se v předchozích dvou ročnících pohybovalo v dolních patrech tabulky divize B. Tentokrát by chtělo hrát klidný střed, ideálem by byla horní polovina peletonu.