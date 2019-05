Žatec – Fotbalový oddíl SKJ Junior Žatec odehraje historicky první domácí zápas Krajského přeboru starších přípravek, což je nejvyšší oficiální soutěž pro tuto věkovou kategorii v České republice. A nebude jen jeden! Na domácí půdě v Žatci, konkrétně na vojenském fotbalovém stadionu Flora, čekají malé fotbalisty v neděli od 11 hodin zápasy s FK Teplice a MFK Most.

Fotbalisté žateckého Junioru | Foto: Junior Žatec

Fotbalový oddíl SKJ Junior Žatec je jedním z oddílů Sportovního klubu SK Jazzmani Žatec, jenž má pod svojí záštitou kromě fotbalového oddílu také oddíl plavecký a triatlonový. Fotbalový oddíl byl založen v roce 2011 a jeho základna se postupně rozrůstá. V letošním roce již čítá téměř 40 hráčů a 4 fotbalové trenéry s licencí.



V současné době je oddíl zaměřen pouze na nejmladší fotbalisty kategorie mladší a starší přípravky (11 let a mladší), ale v budoucnu má ambice se věnovat i starším kategoriím (mladší a starší žáci – 15 let a mladší).



Kromě mistrovských zápasů v sezóně se oddíl se svými týmy věnuje intenzivně zimní přípravě, v rámci které se účastní mnoha turnajů po celých Čechách. Ti nejstarší absolvovali zimní soustředění na horách, kde kromě fotbalu také lyžovali a bruslili. Týmy mají naplánovaná i prázdninová letní soustředění. Starší se zúčastní na konci sezóny dvou zahraničních turnajů, pojedou do Itálie a do Německa.



Mladí fotbalisté mají své tréninky na sportovním vojenském areálu Flora, popřípadě mohou využívat travnaté hřiště 5. ZŠ Žatec. Během zimní přípravy využívají tělocvičen 5. ZŠ, kde je pro ně k dispozici i plavecký bazén. S vedením obou středisek má sportovní oddíl vybudovány dobré vztahy a velmi si toho váží. Přístup pánů Šnokhouse z Flory a Hnízdila z 5. ZŠ Žatec je prý příkladný.



Aktuálně Žatečtí trénují třikrát v týdnu, a to od 17 do 18.30 hodin na Flóře. Mimo běžných fotbalových tréninků absolvují ti starší také tréninky na všeobecnou průpravu – mají tréninkové jednotky plavání a aikido. Tomu se věnují pod vedením pana Ryšavého, člena klubu Aikido.



Fotbalový oddíl se zapojuje i do dalších aktivit, které podporují žatecké děti, například se podílí na pořádání ukázkových hodin tělocviku na základních školách v Žatci v rámci projektu Škola v pohybu. Dále se kluci z oddílu zúčastnili i akce sběru odpadků v přírodě, která byla zakončena opékáním buřtů.



V současné době pořádá oddíl nábory pro děti ročníků 2009–2010. Oddíl by touto cestou také rád poděkoval všem sponzorům a především městu Žatec za finanční podporu, díky které může oddíl, mimo jiné, pořádat v září 2019 v den žatecké Dočesné třetí ročník turnaje Chmeláček cup. (RaV)