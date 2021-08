Je to jasné. Koronavirus tvrdě dopadl na výkonnostní fotbal. Na soutěže amatérů, z nichž se za poslední rok a půl odehrála sotva třetina. I na klání mládeže.

„Jsou problémy. Mám zprávy, že se ruší béčka. Pauza byla dlouhá, je to znát,“ uvědomuje si Martin Jiránek, bývalý reprezentant, jenž kope třetí třídu na Kutnohorsku. „Navíc přijdou zranění, zápas je jiná zátěž než trénink,“ doplňuje muž živící se jako vyhledávač talentů.

Ve své dvojroli tak může sledovat dopady na tuze důležitou součást fotbalu.

Na ni však udeří covidová doba ještě v jednom směru. V tom, jaké restrikce bude nutné splnit při nynějším startu nové sezony.

Vždyť si vemte jeden příklad: v Hradci Králové v sobotu odstartoval významný žákovský turnaj nazvaný O pohár primátora města.

Byl vypsán pro dvě kategorie, pro mladší U12 a starší U14. Ve třech areálech se představilo čtyřicet mančaftů. Šlo zkrátka o velkou akci, vždyť jen hráčů by bylo na šest stovek. K tomu připočtěte rodiče, prarodiče, další diváky, realizační týmy, pořadatele.

KDO TO HLÍDÁ?

Všichni budou museli mít jedno společné potvrzení o bezinfekčnosti. Ale pozor! Nejde už pouze o čestné prohlášení, jak se zdálo v minulých dnech, nýbrž o jasně splněné tvrdší podmínky.

Ještě v minulém týdnu se zdálo, že to tak nebude, ale poté přišla tvrdší varianta.

Do areálů (platí všude stejně) mohou:

1. Očkovaní.

2. Lidé s potvrzením o prodělaném covidu lhůta je 180 dnů.

3. Testovaní metodou PCR ne starší 72 hodin.

4. Testovaní antigenem zde platí lhůta 48 hodin.

Bezinfekčnost nemusí dokazovat pouze děti do šesti let. Hráči i diváci.

Je to velmi tvrdé.

Za fotbalisty je zodpovědný rozhodčí, ten by měl mít před utkáním v merku všechny dokumenty. Za fanoušky domácí pořadatelé. I ti by měli udělat kontrolu.

Podle předsedy Tatranu Podbořany Milana Kareše to bude velký problém. „Zatím přesně nevíme, jak si to svaz představuje, nemáme na to kapacity, tím pádem ani peníze. Upřímně si ale myslím, že podobná nařízení jsou hřebíkem do rakve amatérského fotbalu," říká bez obalu.