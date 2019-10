Fanoušci na Lounsku musí vzít o víkendu zavděk zápasy nižších soutěží. V B třídě si můžou vybrat ze tří destiancí; derby se hraje ve Vroutku. V okresním přeboru hostí Postoloprty, které v minulém kole dostaly nakládačku ve Vrbně, první Buškovice.

Bílina - Postoloprty (v pruhovaném) 7:0 | Foto: Deník/František Bílek

HRAJE SE NA OKRESE

I. B třída, skupina B: Lenešice – Osek (so 10.15), Vroutek – Chlumčany (so 10.30), Nové Sedlo – Březno (so 10.30).

Okresní přebor: Cítoliby – Výškov (so 14.30), Postoloprty – Buškovice (so 14.30), Staňkovice – Žíželice (so 14.30), Peruc – Tuchořice (so 14.30), Kozly – Libčeves (so 14.30), Černčice – Vrbno (ne 14.30), Dobroměřice B – Kryry (ne 14.30).

III. okresní třída: Pátek – Ročov (so 11), Hlubany – Černčice B (so 11), Chlumčany B – Cítoliby B (ne 11), Lenešice B – Lubenec (ne 14), Vroutek B – Holedeč (ne 14.30), Panenský Týnec – Slavětín (ne 14.30.

IV. okresní třída: Chožov – Zeměchy (so 15.30), Hříškov – Koštice (so 15.30), Lišany – Nepomyšl (so 15.30), Lipenec – Měcholupy (ne 12), Líšťany – Bezděkov (ne 12).

Česká divize dorostu U19 a U17: Louny – Mostecký FK (so 10 a 12.15).

Divize žen: Postoloprty – Sokolov (so 10.30).