Divizní celek Loun například opouštějí 35letý Jakub Novotný, jenž míří do SK Slavětín nebo o devět let mladší Daniel Zícha, který bude nově hrát za TJ Oldřichov.

Od prvního do dvacátého června probíhalo v českých fotbalových soutěžích takzvané volné přestupní okno. Tedy stav, kdy se v systému fotbalové asociace evidovali žádosti o přestupy hráčů bez souhlasu mateřského oddílu. A to za stanovenou tabulkovou cenu, která zohledňuje věk hráče, výši soutěže jeho stávajícího i nového celku.

Do devíti let věku mohou hráči měnit klub v přestupním období libovolně, od 9 do 12 let pak za odstupné ve výši 1500 korun za každý rok registrace v předchozím klubu. Mezi 12 až 33 roky může hráč volně přestoupit za domluvené či tabulkové odstupné v období mezi 1. a 20. červnem a hráči nad 34 let mohou změnit klub zdarma.

Podzim super, pak nám začali hráči odcházet a přišla i zranění, mrzí kouče Klíče

Za amatérského hráče ve věku 19 až 23 let tak například ligový klub zaplatí odstupné podle tabulky 140 tisíc korun, tým z krajského přeboru však za stejného hráče 35 tisíc korun.

(*v tabulce jsou uvedeni pouze hráči starší 15 let, u nichž je původním klubem celek z Lounska. Hráče přicházející z klubů jiných okresů nejsme schopni v systému ručně vyfiltrovat).

Volné přestupní okno na Lounsku:

Jakub Novotný (FK SEKO Louny) – SK Slavětín

Daniel Zícha (FK SEKO Louny) - TJ Oldřichov

Jan Čonka (FK Slavoj Žatec) - FK SEKO Louny

Pavel Klíč (FK Slavoj Žatec) - FK SEKO Louny

Miroslav Kalbač (FK Slavoj Žatec) - FK Chlumčany

Ondřej Kalous (FK Ústí n.L./Domoušice B) - SK Rapid Psáry

Viktor Lhoták (TJ Nové Sedlo) - TJ Sokol Chyše

Václav Polívka (TJ Sokol Lenešice) - FK Klášterec nad Ohří

Lukáš Čábelka (FK Blažim) - TJ Kopisty

Daniel Rulf (FK Blažim) - TJ Kopisty

Dominik Onuščák (FK Blažim) - 1. FC Spořice

Jiří Masopust (FK Vroutek) - TJ Slavoj Žihle

Lukáš Tománek (FK Vroutek) - TJ Sokol Tuchořice

Vojtěch Bělíček (SK HAVRAN Kryry) - SK Roztoky

Tomáš Houda (SK Černčice) - SK Hříškov

Michal Černohorský (FK Výškov) - FK Postoloprty

Jiří Bečvář (FK Kozly) - FK Hrobčice

Hynek Petržílka (SK Cítolib) - FK Postoloprty

Milan Skula (SK Cítoliby) - FK Postoloprty

Daniel Zíbrt (FK Postoloprty) - TJ Sokol Lenešice

Narcis Florinel Tudor (TJ Žiželice) - FK Postoloprty

Pavel Okenka (TJ Sokol Pátek) - SK Slavětín

Miroslav Okénka (TJ Sokol Pátek) - SK Slavětín

Richard Feri (TJ Krásný Dvůr) - TJ Sokol Koštice