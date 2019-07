Roli nováčka Nové Sedlo zvládlo parádně, v tabulce céčka I. B třídy skončilo na krásné třetí příčce. Tím si zajistilo účast v soutěži i pro příští sezonu. Zkušený Petr Loos, který patřil na podzim k oporám, musel jaro kvůli zdravotním problémům vynechat. Pouť svých spoluhráčů ale pozorně sledoval. „Sezonu hodnotím jako úspěšnou. Chtěli jsme se pohybovat v TOP 5, a to se nám s velkým přehledem povedlo. Naše každoroční cíle jsou jen ty nejvyšší. Musím uznat, že je vždy plníme,“ má radost známá tvář sebevědomého mužstva.

Petr Loos (vpravo) v akci | Foto: DENÍK/Jaroslav Kubíček

Je základem úspěchu i to, že máte dobrou partu, že se pravidelně scházíte?

V dnešní době, kdy je týmů a hráčů málo, musím dát velký obdiv našemu celému týmu za to, jak přistupuje k tréninku a k samotným zápasům. Moc dobře vím, jak je těžké skloubit práci rodinu a fotbal. A i přesto se nás scházelo na tréninky i zápasy dost na to, aby vše, co děláme a o co se snažíme, mělo smysl. Velkou zásluhou na tom má trenér Gusta Suchan, který dává fotbalu vše. Asi ho máme za vzor a příklad, tak že z úcty k němu se snažíme dát fotbalu v Sedle, co to jen jde.