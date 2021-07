Když mu bylo 13 let, zajímala se o něj ústecká Arma. Jenže Václav Kabátník, který s fotbalem začal v Chlumci, v tu dobu hrál ještě hokej. Tehdy se rozhodl pro právě pro sport s hokejkou a pukem.

Teď je mu 28, hokej už nehraje. V Děčíně kope I.B třídu za tamní Junior, se kterým by rád postoupil do vyšší soutěže. „Proč Děčín? Je tu mladý tým, který má nějaké ambice. Ze Střekova už jsem takový pocit neměl,“ přiznal v rozhovoru pro Deník.

Pojďme vzpomenout na vaše fotbalové začátky. Jaké byly?

Táta svého času hrával fotbal, takže mě k němu přivedl on. Odhaduji, že mi mohlo být tak pět let. Můj první fotbalový trénink byl v Chlumci. Moc si toho nepamatuji, ze začátku to bylo spíše takové oťukávání s míčem. Hlavně vedení míče a střelba.

Hrával jste za Střekov, Ústí nebo Tisou. Jaká byla vaše dosavadní fotbalová kariéra?

Na Střekově jsem hrával ještě dorostenecké soutěže. Když mi bylo 13 let, tak mě chtěla ústecká Arma. Jenže já jsem v tu dobu hrál současně v Ústí i hokej. Tam se to ale nedaleko tak skloubit.

Jak to tedy dopadlo?

Rozhodl jsem se, že dám přednost hokeji a do Army nepůjdu. Kolem sedmnácti jsem ale s hokejem skončil. V tu dobu mě trenér Venca Kysman, který vedl kategorii U 17 v podstatě pomohl vrátit se k fotbalu. Pokračoval jsem až do chlapů a pak šel zpátky na Střekov. Tam jsem hrál pokaždé I.A třídu.

Co bylo dál?

Začal jsem studovat v Brně vysokou školu, takže jsem nestíhal tréninky. Rozhodl jsem se pomoct tátovi a Jirkovi Kolářovi v Tisé. Chtěli tam vykopat krajskou soutěž, to se povedlo v první sezoně, ve druhé jsme I.B třídu udrželi. Pak už jsem zase mohl začít trénovat, takže přišel opět návrat na Střekov.

Václav Kabátník hraje aktuálně I.B třídu za FK Junior Děčín.Zdroj: Zdroj: fkjuniordecin.cz

Aktuálně kopete v Děčíně za tamní Junior. Jak jste se tam dostal?

Do Děčína mě tehdy přivedl David Řezníček. Na Střekově jsme zažili nepovedenou sezonu. Neměl jsem z toho dobrý pocit, ani směrem do budoucna. V Děčíně byl mladý tým s vyšším ambicemi. Z toho jsem měl dobrý pocit. Potom jsme si sedli s panem Tylem (vedoucí FK Junior) a hned ten den jsme se domluvili.

Dvě poslední sezony amatérského fotbalu zastavil koronavirus. Vy jste kvůli tomu nemohli bojovat o postup. To asi hodně mrzí, co?

V tomhle případě bych to na covid nesváděl. V první řadě jsme si za to mohli sami, třeba tu sezonu předtím. Výsledky, jako takové, se započítávaly.

Fotbal vám asi musel hodně chybět, viďte? Jaký byl návrat na zelené trávníky?

To radši komentovat nebudu…

Dobře. Jak jste prožíval těžkou dobu, plnou zákazů a opatření?

Na inline bruslích jsem projezdil dvě sady koleček. Samozřejmě jsem si zašel taky zaběhat. Domácí cvičení je momentálně na denním pořádku.

Vzpomenete na nějaký nejhezčí gól, který jste vstřelil?

Jednou jsem dal gól hlavou. To byla dost kuriózní situace, jelikož já a branky hlavou k sobě moc nepasuje?

A co nějaká zajímavý fotbalový zážitek?

Perlička pro mě byla, když jsme na Armě, v kategorii U 19, porazili doma Spartu 1:0. Na to ještě teď velmi rád vzpomínám.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Moc to sice nekoresponduje s předchozí odpovědi, ale jsem kovanej Spartaň.

Prozradíte něco o sobě? Čím se živíte? Co vás ještě baví?

Pracuji v Mondi Štětí jako manažer úseku řízených pohonů. Moje práce je současně i mým koníčkem. Sem tam si na počítači zahraji nějakou hru.

Nová fotbalová sezona klepe na dveře. Věříte, že se celá dohraje?

Doufám v to. Hlavně věřím, že už si konečně vykopeme ten postup.

Máte ještě nějaké fotbalové plány?

Fotbalové plány nebo ambice už nemám tak od 19 let (smích).