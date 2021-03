Jaké máte na pana Sklenku vzpomínky?

Jen dobré. Odešel strašně slušný člověk, fajn chlap. Milan byl dlouholetý funkcionář. Kdykoliv jste mu zavolal, tak neřekl ne. Vždy se snažil na úrovni okresu a klubům pomoct. Možná proto byl ve vysoké funkci tak dlouhou dobu. Louny byl ostrov svobody, nepolitikařilo se. Moc nás jeho odchod mrzí, je to obrovská škoda.

Myslíte si, že kdyby měl ještě sílu, tak by dál kandidoval na post předsedy?

Já s ním mluvil krátce před smrtí. Na předsedu už kandidovat nechtěl, měl svůj věk. Ale byl by čestný předseda, protože bychom na svazu byli všichni rádi, kdyby nám nějakým způsobem pomáhal a jezdil na výkonné výbory. Přál si, abych byl předsedou já, ale jsem toho názoru, že aktivní rozhodčí by tuto funkci zastávat neměl, měl by se soustředit na své výkony, a bývalí rozhodčí jen v nějakém procentu, aby neobsadili vše. Jsem pro, aby byl předsedou klubový funkcionář.

Pavel Domecký, šéf lounského fotbalového klubu už svou kandidaturu ohlásil. Byl by pan Sklenka pro to, aby okresní svaz řídil právě on?

Milan by byl s jeho kandidaturou spokojený. Komunikovali spolu. I já ho podporuji. Pavel je totiž zkušený funkcionář. Je dobře, že kandiduje. Může přinést nový pohled na tu práci předsedy. Všeobecně si myslím, že kdokoliv z oddílových funkcionářů by měl šanci kandidovat.

Budete chtít pokračovat ve funkci místopředsedy?

Ve výboru OFS jsou zkušení kluci – Zedník, Kalista, Vápeník, Mička. Určitě tomu, kdo se stane předsedou, budou pomáhat. Místopředsedu si zvolí výkonný výbor. Já nejsem tak funkcionářsky zběhlý. Spíš přemýšlím tak, že by to měl být někdo jiný. Na funkci nelpím. Ale rád pomůžu, mám to na svaz kousek.



Takže je zbytečné se vás ptát, jestli byste se cítil na předsedu OFS Louny…

Jak jsem již řekl, měl by to být oddílový funkcionář. Bývalý rozhodčí být svazovým předsedou může, ale spíš by to měl být výjimka.



Proti Pavlu Domeckému bude kandidovat bývalý sudí z Žatce Ivan Teuber. Co na to říkáte?

U mě má zelenou Pavel Domecký. Argumenty, proč by to měl být právě on, jsem řekl.



Co by taková změna přinesla? Pavel Domecký je fanouškem Fevoluce, hnutí, jehož tváří jsou Šmicer a Řepka. Byla by to podle vás změna k lepšímu?

Řeknu to obecně. Nejen na Lounsku potřebuje fotbal navýšit počty dětí, rozhodčích. Každá změna, která přijde, která fotbal okysličí, bude změnou k lepšímu. Na všech okresech. Dá důvěru, bude signálem fanouškům, sponzorům, zástupcům měst, že se ve fotbalu něco děje. Přijdou do něj lidi, kteří mají do fotbalu chuť. Je skvělé, že se do fotbalu zapojují legendy, i to je pozitivní signál pro veřejnost. Za mě každá legenda, která má chuť něco fotbalu dát, je pro ten fotbal dobrou zprávou. Bude to mít i ten efekt, že fotbal bude v očích veřejnosti čistší, důvěryhodnější. Rodiče, kteří se budou rozhodovat, na jaký sport své dítě dají, budou fotbalu více věřit. Změny a následná práce nové krve ve fotbale pomůžou. Nechci ale, aby to vyznělo, že v lounském okrese je změna nutná. To vůbec ne. Naopak je velká škoda, že fotbal přišel o pana Sklenku. A i další lidé, kteří fotbal v našem okrese dělají, ho dělají dobře.