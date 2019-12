Na mezinárodní scéně jste pískal deset let a celkem jste řídil zápasy třiadvacet let. Jak vám práce rozhodčího ovlivňovala vánoční svátky?

Je pravda, že během kariéry sudího jsem měl svátky podstatně kratší. Když jsem byl na vrcholu, už pětadvacátého ráno nám vlastně začínala příprava. I tak jsem si ale Vánoce vždy užil a trochu si odpočinul.

Trávil jste někdy Štědrý den v zahraničí?

Ne, den trávím vždy doma s rodinou. Myšlenka Vánoc v zahraničí někdy v minulosti proběhla, ale vždy nakonec zvítězila domácí pohoda. Bude tomu tak i letos.

Jaký je obvyklý Štědrý den u Příhodů?

Je to taková klasika, kterou má většina rodin. Vstaneme, dopoledne dáme s rodinou nějakou procházku. Oběd samozřejmě nemáme, abychom viděli zlaté prasátko. No a večer je jasný – večeře, pohádky a rozbalování dárků.

Co musí být na stole během štědrovečerní večeře?

Máme čočkovou polévku, bramborový salát, řízek a rybu. O to, aby bylo vše do puntíku tak, jak má být, se stará hlavně moje manželka. Nechávám to na ní (smích).

Co jste si přál letos pod stromeček?

Asi mě čeká překvapení, o kterém nevím, žádné přání jsem totiž neměl. Já jsem spokojený už jen díky tomu, že je rodina pohromadě. Pro mě je to o zážitcích, ne o dárcích.

Vy už jste ale jeden dárek dostal. Od organizace UEFA vám přišlo symbolické poděkování za odvedené služby na mezinárodní scéně. To vás asi hodně zahřálo u srdce, že?

Dost mě to potěšilo. Dostal jsem vlaječku, na které bylo vyšité poděkování s mým jménem. Hodně mě zahřály u srdce i reakce lidí na sociálních sítích. Nečekal jsem to a tímto bych chtěl všem poděkovat.

Jak jste na tom s dárky pod vánoční stromeček pro ostatní? Necháváte vše na poslední chvíli, nebo máte rád klidnější řešení?

Během kariéry rozhodčího to tak bylo, vše jsem honil až pár dní před Vánocemi. Teď už je vše klidnější, všechny dárky jsem vlastně sehnal s předstihem.

Co byste vzkázal čtenářům Deníku takhle těsně před Vánocemi?

Ať si svátky naplno užijí a ať jim v roce 2020 vyjde vše podle jejich představ. Ať jsou samozřejmě co nejdéle zdraví a ať jsou nadále čtenáři vašeho Deníku.