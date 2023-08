Poslední červencový týden uspořádal fotbalový klub v Postoloprtech příměstský kemp pro mládež. Bohatý program přinesl nejenom očekávanou tréninkovou náplň, ale také celou řadu volnočasových aktivit pro sportovce ve věku od 4 do 12 let.

Nový stadion FK Postoloprty | Video: se svolením FK Postoloprty

Mladí fotbalisté pod vedením trenérů Josefa Postla a Páji Synkové přivítali na hřišti postoloprtské hasiče, kteří připravili ukázku své techniky a vozidel. Následující den se děti podívaly na stadion pražské Sparty a také se prošly hlavním městem. Do Postoloprt také zavítali psovodi Městské policie Žatec a předvedli ukázku výcviku služebních psů.

V Postoloprtech mají krásný stadion:

Zdroj: se svolením FK Postoloprty

Součástí týdenního programu byl i trénink vedený Grassroots trenérem mládeže OFS Louny Markem Břečkou. Technické dovednosti si mládež vyzkoušela na fotbalgolfovém hřišti v Mostě. Děti se přesvědčily o tom, jak je tato hra soutěživá a návyková. FotbalGolf v sobě mísí vášeň a sílu fotbalu s elegancí a tradicí golfu. Závěrečný den pak tradičně patřil vyhodnocení celého kempu a společnému grilování na novém fotbalovém stadionu v Postoloprtech.

Postoloprty zbrojí na novou sezonu. Na novém stadionu chtějí hrát nahoře

Práce spojená s výchovou fotbalové mládeže nabírá v Postoloprtech na významu. Po hubených letech se rodí moderní klub a FK Postoloprty povstává jako Fénix z popela. Předseda Leoš Svoboda sdělil, že klub do nové sezóny 2023/2024 přihlašuje do soutěže opět tým starších žáků. „Díky tomu nehrozí, že by někteří naši hráči, vycházející z mladších žáků, museli hledat angažmá jinde, anebo nejhůř, by skončili s fotbalem. Je to zásluha všech našich trenérů mládežnických týmů. Budeme mít bambiny, mladší přípravku, starší přípravku, mladší a starší žáky a pochopitelně i dospělé áčko. Chybět nám bude jen tým dorostu," má Svoboda radost.

V Postoloprtech se tak naplňuje obsah úsloví, že prostředí motivuje. Nový fotbalový stadion je chloubou Postoloprt a nyní je už jen na hráčích a fanoušcích, aby svými výkony na hřišti i v hledišti vdechli to hlavní - správnou fotbalovou atmosféru, sportovního ducha a chuť vítězství!

Salvatore Stavinoha