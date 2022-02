Jejich druhým soupeřem byla rezerva tamního Baníku Mostu-Souše, která je po podzimu na 6 místě krajského přeboru.

V příjemném slunečném odpoledni začali lépe domácí. Již v 8. minutě přišel o balón Maliňák a chybu potrestal nekompromisně Kavický. Hra se vyrovnala a pokračovalo se ve svižném tempu. Po čtvrt hodině hry se pokusil Maliňák přelomovat gólmana Mostu, ale ten jeho záměr vystihl včas a míč lapil. Běžela 29. minuta a za obranu domácích mířil dlouhý centr po levé straně. Zdánlivě ztracený míč doběhl Votruba, zpracoval a odcentroval do vápna. Na něj si naskočil Matyáš a hlavou jej poslal krásně pod břevno. Netrvalo dlouho a bylo to 1:2. Maliňák převzal míč na půlce a po pár krocích viděl, že je gólman Mostu daleko od své svatyně a tentokrát jeho obloček zapadl do domácí sítě.

Do druhého poločasu oba celky vystřídali a domácí byli výrazně aktivnější. Zatlačili Dobroměřice na jeho polovinu a výsledkem byl faul na hranici vápna a diskutabilní penalta. Tu proměnil Koudelka a srovnal na 2:2. Stačily tři minuty a domácí šli do vedení. Po rohovém kopu neudržel Bouček míč a důrazný Kavický poslal svůj celek do vedení. Další tři minuty a hosté zaútočili po pravé straně. Kolem postranní čáry prošel mladíček Štekl a protože neměl komu přihrát, volil střelu z těžkého úhlu. Míč sice gólman Mostu konečky prstů zasáhl, ale ten se od zadní tyče odrazil do sítě.

„Jsem spokojen. Kluci makali. Trénujeme ve 13 až 15 lidech. Někteří sice mají zdravotní problémy, jiní pracovní povinnosti, ale snažíme se pokračovat v práci. Nyní nás čeká soustředění v Heřmanicích, kde máme domluvené utkání se Stráží pod Ralskem (11. celek přeboru Libereckého kraje). První půle od nás perfektní, hezké branky. Pak jsme prostřídali a domácí nás přehrávali. I tak jsem ale s předvedenou hrou spokojen,“ hodnotil po závěrečném hvizdu trenér Dobroměřic David Holeček.

FK Baník Most-Souš B - FK Dobroměřice 3:3 (1:2)

Branky: 8., 67. Kavický, 64. Koudelka z PK - 29. Matyáš, 37. Maliňák, 70. Štekl.

FK Dobroměřice: Pechar (46. Bouček) - Plachý, Reh, Vild, Pergl - Votruba, Lazarik, Hanzlíček, Myšák - Maliňák, Matyáš. Střídali: Kočka, Štekl, Holub.

Jaroslav Tošner