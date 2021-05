Tenér domácích Zdeněk Kudela nemohl postavit všechny hráče. které by chtěl. Zerner má utržený meniskus, zranění nepustilo do hry ani Atilu Kanyaie a Schwendta. Pracovní povinnosti si plnil Fiřt. Kdesi v covidové pasti uvázl Seri Bagou.Tepličtí naopak přivezli široký kádr.

Domácím se skvěle povedl vstup do utkání. Už po třech minutách se mohli radovat z první vstřelené branky. Centr Kafky usměrnil do sítě soupeře Lesniak. Za další tři minuty dal druhou branku domácích Lukeš, který využil zmatku v obraně Teplic. Ta nedokázala dostat míč z vápna po Trupově rohu. Jenže mladíci z Teplic se rychle oklepali, srovnali hru a začali dávat i branky. Ve 12. a 24. minutě hosté potrestali hrubé chyby v lounské obraně. Ve 27. šli mladí "skláři" dokonce do vedení po krásné střele do šibenice, na kterou Pokorný neměl nárok.

V posledních minutách prvního poločasu měli dvě obrovské šance domácí, ale nevyužili je. Nejdříve Zícha, který šel sám na branku, trefil jen gólmana Teplic. Pak Trupův roh poslal Vokurka těsně vedle.

Do druhé půle trenér Teplic Ladislav Jamrich, který před lety oblékal lounský dres, obměnil téměř celou sestavu. Nová sestava domácí zaskočila rychlou brankou již po dvou minutách hry. Za další dvě minuty však domácí zahrávali standardku a balón propasíroval do sítě Gajecký.

Vyrovnání pak zařídil sedm minut před koncem Minařík, který pohotově poslal do branky odražený míč po střele Gajeckého.

Remíza byla spravedlivá. Na domácích byl vidět dlouhý herní výpadek. Obraně dělaly problémy rychlé protiútoky soupeře, nedostupovali protihráče. Přihrávky postrádali přesnost a hráčům scházel důraz v osobních soubojích. Před zápasem se lehce zranil Daniel Zícha, který nakonec nedohrál a po tvrdším souboji musel v 75. minutě odstoupit.

Další přípravný zápas odehrají Louny 29. května dopoledne, kdy od 10:30 přivítají celek z Velkých Hamrů.

FK SEKO Louny - FK Teplice U19 4:4 (2:3)

Branky Loun: 3. Lesniak, 6. Lukeš, 49. Gajecký, 83. Minařík.

FK Louny: Pokorný (70. Petřík) – Minařík, Vávra, Vokurka, Kafka – Zícha (75. Uldrich), Trup (60. Štourač.), Sulovský (82. Šoltys), Lukeš – Gajecký, Lesniak.

Jaroslav Tošner