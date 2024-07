František Bílek dnes 14:06

Tohle bude pro Žatec jednoznačně událost měsíce srpna! V sobotu 10. se to na stadionu Flóra bude hemžit sportovními osobnostmi, hlavně pak těmi fotbalovými. K oslavám 120 let fotbalu ve městě dorazí Sigi team, k vidění by tak měl být nejen Horst Siegl, ale i Antonín Panenka, Ivan Hašek a další legendy.