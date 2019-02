Nenápadně, opatrně a potichu. Miroslav Pelta se znovu vrhl do práce. Někdejší boss českého fotbalu, který je po aféře kolem zneužívání dotací stíhán na svobodě, opět shání jako majitel peníze pro svou fotbalovou lásku z Jablonce.

„Byl za námi na začátku přípravy. Všechny uklidnil, že klub je zajištěn,“ uvedl kouč Zdeněk Klucký. „Bylo tam hodně srandy,“ dodal obránce Luděk Pernica.

Jenže ne všechno je tak idylické. Pelta kvůli kauze ztratil výsadní postavení na sportovní scéně.

Na pár měsíců, nebo už napořád? Toť otázka.

Soudní aparát má za to, že protřelý boss se stáhne. Prý je nyní neškodný, ba dokonce zničený. Vyplývá to z usnesení Městského soudu v Praze. Právě ten pustil Peltu z vazby. Vzpomínáte? Obviněný funkcionář opustil vazební věznici 7. června.

Tehdy na veřejnost unikly pouze kusé informace. Teď má ale Deník na základě zákona o svobodném přístupu k informacím k dispozici celé znění verdiktu.

„V současné době nejsou dány objektivní podmínky pro to, aby obviněný Miroslav Pelta vůbec mohl opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán, a to nejen vůči výše jmenovaným konkrétním osobám dnes již bývalých funkcionářů MŠMT, ale byť jen hypoteticky ani vůči osobám jiným,“ zdůvodnila propuštění soudkyně Hana Hubáčková.

Mocný advokát

Shrňme si, oč jde. Pelta byl v rámci policejní razie zatčen 3. května. Kriminalisté jej kvůli machinacím s dotacemi obvinili ze tří přečinů (zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku).

Vyšetřovatelé díky odposlechům zjistili, že měl sám rozhodovat, komu dát peníze ze státní pokladny a komu ne (jeho hlavním komplicem byla Simona Kratochvílová, náměstkyně na ministerstvu školství).

Částka v banku? Bezmála půl miliardy korun!

Pelta od začátku tušil, že je zle. Najal si mocného advokáta Bronislava Šeráka. Leč vazba je oba asi zaskočila. Podali ofi-ciální stížnost, již jak už víte soud nakonec vyslyšel. „Došlo k porušení práva na spravedlivý proces, stíhání obviněného je nezákonné a absentují konkrétní skutečnosti odůvodňující vazbu,“ uvedl Šerák.

Stěžejní rezignace

Jenže soud takovou interpretaci zamítl. Z usnesení je zřejmé, že Peltovi pomohla po 35 dnech ve vazbě hlavně vlastní sebereflexe.

Ač chtěl opět kandidovat a být šéfem fotbalu, vše si rozmyslel. Když pak na valné hromadě nebyl zvolen jeho nástupce, rezignoval.

„I subjektivním rozhodnutím obviněného Miroslava Pelty vzdát se funkce předsedy FAČR došlo k eliminaci obavy z možného opakování trestné činnosti,“ zmínila soudkyně.

52letý někdejší fotbalista opouští i další funkce (již rezignoval na post místopředsedy olympijského výboru, omluvil se z jednání zastupitelstva Jablonce).

Vyšetřování to nezastaví. Policie ještě měla obavu z ovlivňování svědků.

Jenže v tomto případě se vyšetřovatelé zdá se pojistili. Na svobodu nepustili druhou hlavní podezřelou Simonu Kratochvílovou. A na veřejnosti se objevují přepisy jejich komunikace. „Co když někdo zveřejní ty naše SMS. Hele to by mi fakt skončil život,“ napsala Kratochvílová, načež Pelta odpověděl: „Já bych z toho vybruslil.“

Až další měsíce ukážou, zda má pravdu a dělal běžný a „čistý“ lobbing.

Za zneužití pravomoci mu hrozí až pět let let vězení (u vyšší škody až dvanáct let). „Rozhodování o vazbě nelze chápat jako rozhodování o vině či nevině obviněného,“ vzkázala Hubáčková.