/ROZHOVOR/ Na Lounsku jsou rozhodčí nedostatkovým zbožím. Hlavně v okresních soutěžích jich je málo, ti kvalitní totiž pískají už vyšší soutěže. Jedním z nich je Tomáš Kyncl.

Tomáš Kyncl. | Foto: soukromý archiv Tomáše Kyncla

Kolik let se věnujete kariéře rozhodčího a co vás k pískání přivedlo?

„Pískání" se věnuji už 17 let, když teda budu počítat i nynější roční pauzu. A co, nebo spíš kdo mě k pískání přivedl? Te jednoduché, byl to můj táta, který byl už tenkrát vášnivým fotbalistou a trenérem. Jednoho dne, když přišel domů, tak se mě zeptal, zda bych to nechtěl zkusit. Já jsem do toho bez váhání šel. (úsměv) Do dneška jsem rád, že mě do toho „navezl".