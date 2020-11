Bývalí hráči, trenéři i funkcionáři v čele s Vladimírem Šmicerem, Tomášem Sivokem, Janem Kollerem nebo Rudolfem Řepkou spustili iniciativu Fotbalová revoluce, která vyzývá ke změnám na fotbalových okresech. Na Stínadlech jsou nadšení. "Velmi tuto aktivitu podporuji a jsem moc rád, že se do změn v českém fotbale chtějí zapojit lidé, kteří mají ve fotbale něco za sebou a dosáhli v něm velkých úspěchů," říká předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer, který po změnách ve vedení českého fotbalu volá již dlouhou dobu.

Pavel Šedlbauer a Petr Hynek | Foto: Deník/František Bílek

Během tiskové konference Fotbalové revoluce přišla řeč právě i na severočeský klub v souvislosti s kauzou dnes již bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra. "Vyjma Teplic se k tomu nikdo nevyjádřil. Bylo to nemilé překvapení, jestli vůbec kluby o změnu stojí. Tím jsem byl hodně zklamán," řekl bývalý reprezentační útočník Jan Koller na tiskové konferenci. "Reakce klubů jsem zaregistroval a bylo to čistě mlžení, vyčkávání a žádná upřímná odpověď, žádná šance na změnu. Až mi to přijde, jako by všichni čekali, co ze spisů, které na Berbra jsou, vyjde ven," přidal s k němu další bývalý reprezentant Vladimír Šmicer.