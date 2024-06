„Důvodem pro zkrácení volného přestupového okna změnu je, že kluby budou před losovacími aktivy vědět, s kolika hráči mohou počítat. Asociace tím získá čas navíc, ve kterém vyřeší palčivý problém, kterým je pomalé vyplácení částek za odstupné. Nově dojde k rozdělení částky na dvě splátky - první již na začátku července,“ informoval web FAČR.

Kdo využil volného okna k přestupu?



Tomáš Kukačka z Kadaně do Chlumčan

Michal Klíč z Žatce do Nového Sedla

Kristian Morong z Žatce do Holedče

Marek Pelc z Žatce do Janova

Michael Jenka z Kopist do Libčevsi

Martin Nový z Dobroměřic do Peruce

Jakub Hirschkorn z Brné do Loun

Matěj Suchý z Brné do Loun

David Koář z Brné do Loun

Lukáš Hrubý z Brné do Loun

Jiří Ondrka z Velkého Března do Podbořan

Daniel Diák z Chlumčan do Hříškova

Jan Jandera z Chlumčan do Tuřan

Pavel Jenček z Chlumčan do Hříškova

Miroslav Longauer z Chlumčan do Postoloprt

Jakub Polák z Chlumčan do Bíliny

Martin Šoufek z Chlumčan do Hříškova

Jakub Vavrica z Chlumčan do Cítolib

Dušan Dřevojan z Pátku do Cítolib

Dominik Mol z Pátku do Peruce

Michal Košín z Vrbna do Chlumčan

Luboš Hujer z Tuchořice do Holedče

Michal Andrlík z Libčevsi do Strupčic

Lukáš Vopršel z Hříškova do Chlumčan

Matěj Drobný z Peruce do Křesína