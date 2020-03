Proč se bude hrát v Kryrech? Plocha areálu ve Vroutku je extrémně vlhká, odehraný zápas by zanechal mnoho škody. Počítá se, že poprvé půjdou vroutečtí fanoušci na svůj stadion v první jarní den, kdy mužstvo kouče Ivana Vořechovského přivítá silné Lenešice.

Po ukončení podzimu se hráči áčka i béčka scházeli jednou týdně a od 15.ledna trénovali dvakrát týdně – ve středu a v sobotu.

Áčko se zúčastnilo zimního turnaje, který pořádal FK Postoloprty. Odehrálo osm zápasů, umístilo se na pátém místě. Mimo jiné změřilo síly s účastníky své skupiny B třídy; Chlumčanům podlehlo 2:6, Nové Sedlo porazilo 3:2. Bilance? Tři výhry, jedna remíza a čtyři porážky a skóre 27:30.

Střeleckou potenci v přípravě prokázal Lukáš Kruml. Na své konto si připsal 11 branek. Ve Vroutku si přejí, aby mu muška vydržela i v soutěžních zápasech.

Kádr mužstva zůstává na jarní sezonu nezměněný. Jediná změna je na postu brankáře – ze Žatce přichází devatenáctiletý Bohumil Klíma. Okusil již krajský přebor, kde prokázal v dresu Slavoje potenciál. I proto by mohl být tím hráčem, kterého mužstvo Vroutku na místě brankáře postrádalo. Černo-žlutí budou i nadále spoléhat na hráče, kteří jsou již dlouhodobě oporami – Haza, Heinc, Kukla, Jakub a Roman Pelikánové, Kurec, Imríšek.

Svou „troškou do mlýna“ by měli přispět i Kruml a Santner, kteří již prokázali, že do áčka patří.

Mužstvo nadále povedou trenér Ivan Vořechovský a asistent Jakub Vlček. Jejich cílem je vzhledem k postavení mužstva v tabulce (desáté místo) udržení v soutěži, stabilizace mužstva, trvalé začlenění mladých hráčů a předvádění pohledné, aktivní a bojovné hry.

Vroutek ale není jen áčko. Béčko se snaží uspět ve III. třídě. Jeho hráči trénovali společně s prvním mužstvem. Někteří se objevovali i v jeho sestavě nv zimním turnaji. Béčko má soutěž dobře rozehranou. Po podzimu je na šestém místě se stejným bodovým ziskem jako dvě mužstva před ním. Cílem je udržet se v horní polovině tabulky a nemít starosti s bojem o záchranu.

Jaromír Hykl