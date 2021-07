„Příprava na nový ročník bude zahájena v sobotu 10. července. Do prvního soutěžního utkání 7.8.2020 zbývá zhruba jeden měsíc. Naplánováno je devět tréninkových jednotek, trénovat se bude v úterý a ve čtvrtek. Také jsou v plánu tři přípravné zápasy," sdělil mluvčí klubu Jaromír Hykl.

Na sobotu 17. července Vroutek soupeře zatím nemá, 24. července bude hrát v Lišanech u Rakovníka a 31. července v Podbořanech.

„Příliš času na získání kondice do soutěžních zápasů nezbývá. Vyžaduje to maximální zodpovědnost k přípravě a k tréninkovému procesu. Mužstvo již v podstatě od dubna letošního roku trénuje s omezením dle státních opatření. Sehrálo i některá přípravná utkání v Kryrech a ve Vroutku. Několik vyjednaných zápasů muselo být zrušeno pro nedostatek hráčů a ani účast na trénincích není taková, jakou náročná krajská soutěž vyžaduje. Věříme, že s blížícím se termínem zahájení soutěže stoupne i tréninková aktivita a hráči se budou co nejvíce snažit prosadit se do základní sestavy," říká Hykl.

Informuje i o stavu kádru. „V mužstvu zůstává větší množství mladých hráčů. Budou se snažit co nejlépe doplňovat kostru mužstva složenou ze zkušených hráčů. Podařilo se sehnat nového brankáře. Post v sestavě, který byl v posledních letech tím bolavým místem, se pokusí úspěšně obsadit Vojtěch Falta, odchovanec mosteckého fotbalu, který působil naposledy v Havrani. V mužstvu by se měli i tradičně objevit ´legionáři´ z Ukrajiny a část mostecké ekipy. Trenér bude spoléhat na tradiční opory Kuklu, Baláka, Imríška, Heince, Gutwalda."

Cílem Vroutku je obstát důstojně v I. B třídě, každému být vyrovnaným soupeřem. „V soutěži se chceme nejen udržet, ale také pokusit se uhrát klidný střed tabulky. Bude to pochopitelně vyžadovat maximálně poctivý přístup k přípravě a co možná největší nasazení v soutěžních zápasech. Musí vítězit kolektivní duch, a snaha předvádět příznivcům, kterých je doufám ještě pořád hodně, líbivý a aktivní fotbal," uzavírá Hykl.

Ondřej Holl