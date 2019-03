Louny – Fotbaloví fanoušci se dočkali, o víkendu se opět roztočí ruleta nejvyšší krajské soutěže. Náš region má tři želízka v ohni. Vedoucí Louny míří za návratem do divize, Žatec a nováčka z Dobroměřic čeká na jaře boj o záchranu.

Arsenal Česká Lípa - SEKO Louny 0:2 (0:0). | Foto: Deník/Jaroslav Marek

LOUNY – MODLANY

Největší očekávání dávají fanoušci do celku Loun, který po podzimu vede soutěž se suverénním devítibodovým náskokem.



Lounští mají za sebou kvalitní zimní přípravu, ze které chtějí těžit. „Hráči měli individuální plán už před začátkem přípravy, společně jsme trénovali od 24. ledna. Tréninkové jednotky měly průměrnou účast okolo 15 hráčů, vše probíhalo bez problémů. Až na úvodní zápas s Oldřichovem jsme všechna utkání odehráli velice slušně a s požadovaným přístupem,“ líčí zimní dril trenér Zdeněk Kudela.



Ten kromě generálky s Královým Dvorem vždy prostřídal celý kádr, hrát nechával i dorostence.



Favorit na postup má v kádru nově Sulovského z Žatce a Kočího z Jirn, z podzimního kádru odešel jen Svoboda.



Do jara vstoupí v neděli před vlastními fanoušky proti Modlanům, které nemají pro jaro přehnané ambice. „Chceme opět přitáhnout na náš stadion v Lounech diváky zajímavým útočným fotbalem.Mužstvo má zažité dvě až tři herní varianty. Na podzim na nás chodil vysoký počet diváků, tak jarní cestou za postupem chceme na stadion přivést ještě další. Pevně věřím, že je nezklameme,“ zve Kudela do hlediště všechny fotbalové fandy.



DOBROMĚŘICE – BRNÁ

Dobroměřice, které by chtěly být účastníkem krajské elitní soutěže i v příští sezoně, si zápas s Brnou už týden dopředu odložily. Na vině je prý špatný terén, v Dobroměřicích je ale v sobotu v pořadí již 17. Ples fotbalistů, hráči se tedy o víkendu rozhodně nudit nebudou.



MODRÁ/HROBCE- ŽATEC

V Žatci vládne velké odhodlání. Slavoj chce napravit zpackaný podzim a dostat se na vyšší příčky. „V zimě jsme nabírali fyzičku. Věřím, že se dokážeme semknout, stmelit partu a táhnout za jeden provaz. Je to týmový sport, musíme hrát týmově, spoléhat se jeden na druhého. Hlavně musíme zvládnout začátek soutěže. Pak chceme tabulkou stoupat někam do jejího středu, kde to bude bezpečné,“ plánuje útočník Žatce Petr Klinec, který by měl svému týmu zajistit klid góly. Na podzim jich dal 16.



Modrá je na poslední místě tabulky . Na podzim byla špatná v defenzivě, navíc klima v kabině nebylo ideální. S Žatcem se utká v sobotu od půl třetí.