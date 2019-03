„Jsme totiž tam, kde být rozhodně nechceme.“ Slavoj už je natěšený na mistrovské zápasy, v zimní přípravě totiž moc utkání neodehrál. „Jinak ale byla příprava kvalitní. Z části probíhala v terénu, z části v tělocvičně, ale hlavně na uměle trávě. Takže fyzicky bychom měli být připraveni,“ myslí si žatecký útočník.



K jakým změnám ve městě chmele došlo? Do Loun odešel Sulovský, na odchodu jsou i jiní hráči. Klub zkoušel několik posil, v době uzávěrky ještě jejich příchod nebyl definitivní. „Doufám, že další kluci už neodejdou. Myslím si, že když jsme to na podzim zvrtali, tak bychom to v podobném složení měli napravit. Věřím, že se dokážeme semknout, stmelit partu a táhnout za jeden provaz. Je to týmový sport, musíme hrát týmově, spoléhat se jeden na druhého,“ burcuje Petr Klinec.„Výkony v přípravě ještě byly daleko k ideálu,“ nebyl trenér Pavel Koutenský před startem zcela spokojený.