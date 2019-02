ŽATEC, LIBOČANY - Žatec B sice vedl, po chybách v obraně ale v okresním derby nakonec podlehl 1:3.

Vlastimil Klíma (vlevo) byl jedním z mála žateckých hráčů, kteří se v utkání prosazovali; nyní se snaží obejít jednoho z podbořanských obránců. | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Derby dvou okresních týmů bylo na pořadu v neděli v Libočanech. Podbořanští hráči získávali v utkání s postupem času převahu, kterou nakonec korunovali i góly. V prvním poločase neviděli diváci příliš pohledný fotbal. Mírnou převahu si vytvořili podbořanští fotbalisté, ale žádný z nich nedokázal proměnit šance. Největší promarnil Volf, který sám před gólmanem Baštýřem zaváhal.

To druhý poločas byl úplně o něčem jiném. Aktivněji začal Žatec a hned ve 48. minutě se mu to vyplatilo. Jan Laibl zacentroval míč z levé strany do malého vápna, kde míč do sítě hostí usměrnil Jarolím. Vstřelený gól jakoby žatecké fotbalisty uspokojil a odpověď přišla velmi brzy. V 59. minutě Žatečtí zazmatkovali v obraně a hosté protlačili míč za záda bezmocného Baštýře. Ve zmatku se nejlépe zorientoval Borovec.

Daleko větší šok však zažili domácí chvilku poté. Ještě v 59. minutě po obdrženém gólu rozehrávali na půlce, nepřesně si přihráli a nabídli tak doslova dálnici pro Volfa, který doběhl sám až k žatecké svatyni a překonal brankáře Baštýře. Po druhé inkasované brance jakoby se Žatec ze hřiště vytratil.

Podbořanští se lehce dostávali do šancí a vytvořili si trvalý tlak. V 65. minutě unikal jeden z hostujících útočníků a domácímu obránci Vořechovskému nezbývalo než ho faulovat. Dostal však druhou žlutou a musel do sprch. Po tomto incidentu se hra Žateckých doslova rozsypala. Podbořany ale svou velkou převahu zúročily už jen jednou. Žatec v 80. minutě špatně sehrál ofsajdový systém a dva podbořanští fotbalisté šli sami na brankáře. Poslední gólový zápis do statistik si tak připsal Rolný.

Žatec B – Podbořany 1:3 (0:0)

Góly: 48. Jarolím – 59. Borovec, 59. Volf, 80. Rolný ČK: 65. Vořechovský (Žatec)

Žatec: Baštýř – Vořechovský, Ševčík, Bodnár, Košťál (Glöckner) – Laibl J., Vrábík, Andrt, Havelka – Klíma, Jarolím

Podbořany: Frák – Matějička, Sklenička, Lefner, Baša – Uher, Rázek, Worzischek, Vágner (Paradič) – Borovec (Parpel), Volf (Rolný)