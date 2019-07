Sestava doznala několika změn a ten, kdo se v neděli přišel podívat na stadion u Ohře, mohl vidět ve žlutozeleném dresu hned několik nových tváří. Mezi nimi vynikal teprve sedmnáctiletý útočník Pavel Klíč, který působil v dorostu Mostu a také gólman Dan Rajninec. Ten přišel do Slavoje z Nového Sedla.

První připravné utkání odehrál Žatec minulé pondělí v Karlových Varech, proti tamnímu FC Slavia, účastníku A skupiny ČFL. V něm hosté podlehli celkem jednoznačně 7:1 (4:0).

Ve druhém zápase se představil Slavoj na domácím trávníku a pozval si SK Lhotu, která vyhrála minulý ročník přeboru Středočeského kraje, ale po odchodu několika hráčů volila setrvání v přeboru před postupem do divize.

Hosté byli od úvodního hvizdu viditelně fotbalovější a rychlejší. Zaslouženě šli také po dvaceti minutách do vedení, když se míč od tyče odrazil za záda bezmocného Klímy. Na vyrovnání Slavoji stačily dvě minuty. Střelu Zimoly gólman Lhoty jen vyrazil a pohotový Pavel Klíč jej poslal do sítě. Za další tři minuty vyrobili hosté chybu v rozehrávce. Tu zachytil P. Klíč, poslal na Petra Klince. Jeho pokus o lob stačil brankař jen přizvednout a Pavel Klíč pak poslal míč do jeho protipohybu a s pomocí tyče dal svou druhou branku. Další šanci měl za chvilku Hassman, ale těsně minul zadní tyč. Vedení domácím nevydrželo dlouho. Již ve 33. minutě bylo srovnáno po rychlé akci a přenesení hry z levé na pravou stranu. To už stál v brance Žatce Rajninec. Za další dvě minuty se pak marně natahoval po další střele z pravé strany, která šla přesně k tyči.

Do druhé půle oba celky hodně prostřídaly. Hosté do ní opět vstoupili aktivněji a také brzo skórovali. V 58. minutě zahrávali kousek před vápnem trestný kop. Ten šel sice do tyče, ale z dorážky dali čtvrtou branku. Po občerstvovací pauze se ukázal Slavoj ve výborném světle. Svého soupeře zatlačil na jeho polovinu a donutil ho dělat chyby. Ty se ale domácím střelcům nepodařilo brankově potrestat. Svída jednou netrefil odkrytou bránu a pak přestřelil. Střelu Hynka gólman kryl a pokus Pavla Klíče vytlačil na roh.

„S předvedenou hrou našeho celku jsem spokojen. Hráli jsme proti silnému kvalitnímu soupeři. Hlavně v první půli bylo vidět, že mají 4-5 nadstandardních hráčů. Dobře se předvedli naši mladíci. Vedle Pavla Klíče také dva šestnáctiletí, Suchan se Škardou (návrat z Mostu). Velmi dobře zahrál Honza Zimola, který je v nejlepších fotbalových letech a podává stabilní výkony. Jsem velice rád, že neodešel do Loun a zůstal u nás. Zelinka si také odehraje své a navíc bude mou spojnicí s mužstvem. Máme nyní v přípravě 20 hráčů, tak věřím, že budeme na sezónu dobře připraveni,“ hodnotil po utkání trenér Libor Klíč.

FK Slavoj Žatec - SK Lhota 2:4 (1:3)

Sestava Žatce: Rajninec, Klíma - Uhlík, V. Sýs, Zmrhal, Zelinka, Zimola, Paul, Hassman, P. Klinec, F. Klinec, P. Klíč.,Svída, Suchan, Smékal, J. Sýs, Hynek.



Autor: Jaroslav Tošner