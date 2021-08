Budeme potřebovat:

250 g hladké (či špaldové) mouky

100 g Grana Padano

1 žloutek

100 g másla

10 lžic studené vody

6 ks čerstvých fíků

150 g sýr niva

4 ks vejce

sůl

pepř

200 g zakysaná smetana

rukola – nemusí být

Postup:

Do misky odvažte mouku, nakrájejte studené máslo na kostky a prsty tvořte drobenku. Přidejte žloutek, nastrouhaný sýr Grana Padano, studenou vodu a rychle vytvořte těsto. To zabalte do potravinářské folie a nechte alespoň hodinu odpočívat v lednici.

Poté předehřejte troubu na 175 °C a těsto vyválejte na tenké kolo, přeneste do formy a vytvarujte dno koláče. Propíchejte vidličkou a pečte ve vyhřáté troubě 15 minut.

Mezitím si nachystejte náplň. V misce smíchejte vejce a zakysanou smetanu, lehce osolte a opepřete. Vylijte na předpečený korpus, posypte na kostky nakrájenou nivou a naskládejte rozkrojené fíky. Dopečte dalších cca 30 minut, povrch ztuhne a začne zlátnout.

Nechte téměř vychladnout, ozdobte rukolou a servírujte, nejlépe chutná ještě lehce teplý…

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.