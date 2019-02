Lubenec - Seriál Deníku Lidé sv. Floriána tentokrát představuje Sbor dobrovolných hasičů Lubenec.

Lubenecký velitel Václav Hadač už plánuje renovaci ZIL 131 | Foto: DENÍK/ Hynek Dlouhý

Zásahy u požárů, velmi často u dopravních nehod na frekventované silnici Praha – Karlovy Vary, ale také účastníci mistrovství republiky v požárním sportu a pořadatelé množství kulturních akcí. To všechno jsou v Lubenci tamní dobrovolní hasiči. Místní si jich proto váží a nedají na ně dopustit.

„Náš sbor má devětatřicet lidí, z toho jedenáct je do výjezdu. Fungujeme už od roku 1872,“ chlubí se hned v úvodu našeho povídání lubenecká místostarostka Jitka Holá, dobrá duše tamních dobrovolníků.

Dobrovolní hasiči mají napilno, pomáhají ve třech krajích

Ti mají v obci nedaleko Podbořan hodně napilno. Do profesionálů jim mnoho nezbývá. Drží pohotovosti, neustále jsou dosažitelní na telefonu. Mají strategickou polohu na rozmezí tří krajů, široko daleko žádná jiná hasičárna. „Vyjíždíme na všechny strany. Máme to do jiných krajů daleko blíž, než jejich hasiči, tak jim jezdíme pomáhat,“ říká velitel lubeneckých dobrovolníků, jinak také profesionální hasič z Podbořan, Václav Hadač.

Zásahů mají mnoho. Loni čtyřiadvacet. Požár dvou domů v Petrohradě, uniklé nebezpečné látky. „Hodně často také vyjíždíme k nehodám na silnici Praha – Karlovy Vary. Desítky kilometrů nejsou žádní profesionálové,“ pokračuje.

„Křestem“ byla velká nehoda osobního auta, dodávky a nákladního vozu. Čtyři těžká zranění a Lubenečtí první. „Zvládli jsme to dobře. Vyprostili jsme lidi z aut, bylo to ale pro kluky hodně těžké,“ vypráví. Vyjížděli už také k převrácené cisterně, střetů aut je nepočítaně.

Vybavení se pořád zlepšuje. „Máme dvě zásahová vozidla, samozřejmostí jsou čerpadla, elektrocentrála, pila, nově máme také zařízení na vyprošťování u dopravních nehod. Už můžeme vyjíždět opravdu skoro ke všemu,“ pokračuje Hadač. Jeho jméno je ostatně známé všem, kteří mají s hasiči něco společného. V Lubenci se totiž „hasičina“ u Hadačů dědí. Už jeho otec vedl tamní dobrovolníky, rodina je i v současném týmu. „Je takovou dobrou duší, velitelem a trenérem v jedné osobě,“ směje se lubenecká místostarostka.

Lubenečtí budou mít brzy auta tři. Připravují totiž renovaci veterána. „Máme tu ZIL 131, pokud vím, je jich v republice jen hodně málo, snad jen dva nebo tři,“ prozradil Hadač.

V Lubenci také pořád pracují na své novotou vonící hasičárně. Díky dotaci je zvětšená, ale hlavně účelná a útulná. Je jejich chloubou.

Ostatně jako družstvo, které se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu. Okresní kola jsou často pro Lubenecké jen lahůdkou, i letos reprezentují v krajském kole. Loni dokonce krajskou soutěž vyhráli a reprezentovali Ústecký kraj na mistrovství republiky.

Tradicí se stává také lubenecká noční soutěž, které se už zúčastňují i partneři z německého Gonsdorfu

