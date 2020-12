Jak to teď s áčkem Slovanu vypadá, už trénujete?

Ano, trénujeme. V neděli byl první trénink. Musíme mít roušky, musíme být ve skupině o deseti, takže 8 hráčů a 2 brankáři.

Jak náročné to je v rouškách? Omezují nějak náročnost tréninků?

Trénink po tak dlouhé době bez ledu je trošku specifický, je to, jako by se znovu začínalo po letní přípravě. A roušky? Tenhle výmysl skutečně moc nechápu a asi nikdy nepochopím. Je vidět, že lidé, kteří o tom rozhodují, moc pochopení pro sport nemají. Ale to je na jiné téma.

Můžete využívat kabiny?

V té skupině po 10 ano. Hráči se převlékají v kabinách a ihned po tréninku opouštějí zimní stadion. Kromě hráčů a zaměstnanců se při tréninku na zimáku nevyskytuje. Neumím si představit to, že by se hráči převlékali doma.

Věříte, že se soutěž v lednu znovu rozběhne?

Rád bych, aby to bylo co nejdříve, klidně v lednu. Absolvovat pár tréninků na ledě a jít na zápas. Jsme rádi za to, že děti i muži můžou trénovat, ale ten trénink je takový jiný, když nemáte vidinu víkendového zápasu, vidinu soupeře, výhry. To je nesmírně důležité, jak pro děti, tak i pro dospělé. Nikoho nebaví moc trénovat bez vidiny zápasu. To baví leda tak nás, bývalé hráče, když si dvakrát v týdnu chodíme zahrát za starou gardu Slovanu.

Pomůžou restartu antigenní testy, které jsou levnější?

Podle mě to nebude mít velký smysl. Hrajeme amatérskou soutěž, před každým zápasem by hráč měl být testován. Jde o otázku financí. Pochybuji o tom, že hráči si to budou platit. Ale já se jim nedivím, plně je chápu. Hráči se věnují hokeji ve svém volném čase, někdy i na úkor rodiny. A pak doma řeknou, že každý týden vytáhnou z rozpočtu pár stovek za to, že vůbec mohou nastoupit v zápase.



Jste pro změnu formátu soutěže, nebo byste dohrával všechny zápasy?

Já osobně bych dohrával všechny zápasy. Každý hráč vám řekne, že je lepší hrát, než trénovat. Startovní čára je pro všechny stejná, nikdo v době omezení netrénoval na ledě. U dětí je to jiné, ty musí hlavně chodit do školy a pak sport.



Zvládnou děti tohle těžké období?

Největší chybou bylo podle mě zavření škol. Protože co pak děti dělaly? S prominutím se doma válely. Neříkám, že ve škole mají zrovna velký pohyb, ale prostě je tam nějaký řád, povinnosti. A doma? Rodiče šli do práce, takže mobil, televize, PlayStation , do toho občas výuka online a pohoda, klídek. Někdo dělal tréninky na suchu doma, v bytě nebo v baráku, ale to prostě trénink na ledě nenahradí. Děti během coronaviru zlenivěly. A ještě jedna věc, kterou chci zmínit: dětem chyběl i kolektiv, a to jak školní, tak hlavně ten na hokeji nebo i na jiném sportu. To sociální prostředí, komunikace a vše okolo. Pak se nemůžeme divit, že se děti uzavírají do bublin sociálních sítí a tak. Je tu nebezpečí, že plno dětí se ke sportu vůbec nevrátí - raději budou doma a nebudou se věnovat ničemu.



Ondřej Holl