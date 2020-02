Základní část jste znovu vyhráli. Ale zdá se, že jste nebyli už tak suverénní.

Je pravdou, že se nám letos tolik nedařilo. Je to i tím, že v letošní sezoně se hodně hráčů střídalo, bylo málo zápasů, kdy jsme se sešli v plné sestavě. A především je to i o hlavě – postupem času vám jde dolů motivace, když víte, s kým budete zase hrát.

Rozumím. Takže i proto jste měli výpadky – dokázali jste prohrát i s posledním…

Bylo to jednoznačně sestavou a zmiňovaným nastavením v hlavě. Kolikrát jsme jeli do Lovosic v deseti až dvanácti lidech. To se těžko vyhrává. A hlavně Lovosice si vzaly nějaké hráče z Litoměřic „B“, takže se ta soutěž vyrovnala. Už to nejsou ty Lovosice, kterým jsme dali 20 gólů.

Netrápí vás i to, že máte de facto stejný kádr?

Tým je poslední tři roky v podstatě stejný. Po konci sezony se asi chystá nějaká větší změna. Někdo ze starších kluků to chce již pověsit na hřebík, takže se otevírají brány mladým juniorům. Což podle mě alespoň v těch zápasech základní části bude velká vzpruha. Mladí sice nemají zkušenosti, ale jejich rychlost a houževnatost do těchto zápasů přináší zrychlení celé hry. Ty zápasy, když máte třeba i pětku juniorů, jsou lepší.

Jak se v sezoně cítíte vy?

Pro mě osobně, a vůbec pro brankáře v Lounech, je to těžké. Hrajeme 16 zápasů v sezoně, to je podle mne strašně málo. Ve Slovanu jsme brankáři tři, takže to vychází na každého na pět zápasů za sezonu. Chytat chceme všichni, takže se po domluvě s trenérem Zinkem točíme pravidelně. Já k tomu navíc dva měsíce bojoval s problémy v koleni, takže za základní část jsem odchytal opravdové minimum.

V semifinále jste s Kadaní neměli v úvodním duelu velké problémy, ten druhý už byl dramatičtější.

První zápas byl pro nás takovou zkouškou v tom, jestli dokážeme v té plné sestavě uhrát to, co loni. Jak se ukázalo, tak to stále jde. Na ledě soupeře se hraje hůř. Musím uznat, že v druhém zápase na nás začala Kadaň hrát trochu takticky, to my prostě neumíme. Stačilo si pohlídat naše dobré útočníky a bylo po gólech. Zápas došel do nájezdů. Očekával jsem od některých kluků, že se v nich prosadí, ale zklamali. Pak to všechno stálo na mě, ale chytit v krajském přeboru všech pět nájezdů není snadné. Naštěstí jsme to utkání vyhráli. Ale trenér Zinek si bude muset poštelovat tabulky na nájezdy a vybrat buď někoho jiného, nebo Michal Kousek pojede všechny nájezdy. Michal byl totiž jediný, který nádherně vymíchal brankáře Kadaně.

Po roce máte ve finále Klášterec. V čem to bude jiné?

Je na tom stejně jako my, záleží v jaké sestavě se sejde. Věříme na všechny, je nám jedno kdo nakonec ve finále je. Pro mě je tedy Klášterec o hodně lepší. Nemám rád zápasy v Roudnici, tam to byly vždycky souboje do krve a dvojciferné výsledky. S Kláštercem je to takové technické, hodně o detailech. Jinak si myslím, že to finále bude podobné jako loni, nebo v to alespoň doufám. Minulý rok jsme jim nedali absolutně šanci, hlavně v tom domácím zápase, kdy jsme vyhráli 4:0.



Jak probíhá příprava?

Příprava není speciální. Po těch letech už víme, co můžeme očekávat. Určitě budeme pilovat přesilovky, protože s Kadaní se nám v nich absolutně nedařilo. Stále tvrdím, a to asi budou všichni sportovní fanoušci souhlasit, že při přesilovce 5 na 3 prostě musíte dát gól. Hráči tam mají tak obrovské množství prostoru pro nahrávky a střelu, ještě po tom co pravidla posunula modrou čáru dál, že je hřích toto přečíslení nevyužít. A to se nám právě nedaří. Pokud se v tomto směru zlepšíme a budeme hrát koncentrovaně, myslím si, že máme velkou šanci na úspěch.



Chcete v případě triumfu zkusit znovu kvalifikaci o II. ligu?

Určitě. Ani netušíte, jak se moc těšíme na to si zahrát po roce s někým jiným. Když hrajete čtyřkolově, tak pořád narážíte na ty stejné hráče. Třeba minulý rok s Novou Pakou to byly skvělé zápasy, jak pro nás, tak pro diváky. Takové momenty si pak člověk pamatuje celý život, nemusí ani hrát profesionálně. Kvalifikace je prostě náš vrchol sezony. Doufám, že se do ní i letos dostaneme, jinak by to pro mě osobně bylo velké zklamání.