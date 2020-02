Proč to nevyšlo?

Olympiáda se mi líbila, hlavně zahájení bylo super. Měli jsme skvělou partu kluků. Nepovedl se nám jediný zápas ve skupině s Královéhradeckým krajem, se kterým jsme prohráli gólem z poslední minuty. Neproměnili jsme šance, to nás stálo postup mezi nejlepší čtyři.

Z Loun, tvého bývalého klubu, jsi nebyl ve výběru sám. Jak se dařilo Janu Šprynarovi a Lukáši Síčovi? A vám?

Do předposledního zápasu s hlavním městem Praha jsem měl pouze dva body za dvě asistence. Honza byl na tom dost podobně. Jediný, komu se dařilo, byl Lukáš Síč, který získal cenu za nejlepšího hráče zápasu. V zápase s Prahou jsme se konečně rozehráli a pak se nám začalo dařit.

Byla na olympiádě dobrá atmosféra? Navštívil jste i jiné sporty?

Ostatní kraje měly skvělou diváckou podporu, ale náš kraj jako kdyby se bál fandit. Na jiné sporty nebyl čas.

Na olympiádě jste ale zaujal, povedlo se vám dostat na dubnový sraz mládežnické reprezentace. Z tohoto pohledu musí panovat velká spokojenost, ne?

Když jsem se to dozvěděl, měl jsem radost, ale také jsem byl hodně překvapený. Bude skvělé zahrát si s kluky, proti kterým jsem hrál na olympiádě.

Bude to vaše první reprezentační zkušenost?

Ano bude první, ale za výběr Ústeckého kraje hraji už tři roky. V rámci VTM (výchova talentované mládeže – pozn. autora) hrajeme pravidelně turnaje proti ostatním krajům.

Jakou v Litvínově máte sezonu? Podle statistik to vypadá, že skórujete nepravidelně?

Myslím, že dobrou. Hraji za 9. třídu a už tři měsíce trénuji a hraji za dorost. Proto v této sezóně nesleduji statistiky.

Přesto ještě jeden pohled do statistik – v jednom utkání jste dal čtyři branky, to musel být vydařený duel!

Ano, tento zápas proti Sokolovu se mi povedl, ale byly i lepší zápasy, ve kterých jsem hrál líp, ale nebylo to bodově vidět.

Jaký je rozdíl mezi devítkou a dorostem?

Velký rozdíl je v rychlosti. Hlavně se hraje víc do těla, ale už jsem si tak nějak zvykl.

Podařilo se vám během poslední doby v něčem zlepšit?

Dle mého názoru jsem sezlepšil v bruslení a ve střelbě.

Deváté třídě se daří parádně, vede tabulku, ani jednou neprohrála. Jaké jsou cíle?

Připravujeme se na mistrovství republiky, kde budeme obhajovat titul.

Kdo je Dominik Čech? Jméno: Dominik

Příjmení: Čech

Bydliště: Žatec

Datum narození: 5. 3. 2005

Předchozí klub: Louny

Současný klub: Litvínov

Číslo dresu: 14 a 22

Post: útočník

Výška: 184 cm

Váha: 75 kg

Oblíbený hráč: McDavid

Kdo vás teď trénuje?

Devátou třídu trénují Radko Goga a Ivo Prorok. Dorost trénují Martin Tvrzník a Martin Nosek.



Jak se daří dalším klukům z Loun v dresu Litvínova?

S Honzou Šprynarem jsme spolu v dorostu. I Lukáši Síčovi se daří, ale z pozice obránce je ta cesta těžší.



Sledujete lounský hokej? Jste s někým z klubu ve spojení?

Už pomalu s nikým, ale každý rok pořádáme takový menší sraz s kluky z Loun.



Dobře si ještě vzpomínáte na lounský zimák. Jak obstojí v porovnání s tím litvínovským?

Ještě si na ten lounský pamatuji. Rozdíly tam jsou. Třeba v Litvínově je výborná kvalita ledu, to se o tom lounském říct nedá.



Jak zvládáte dojíždění ze Žatce?

Dojíždím do Litvínova s tátou, ale pomáhá i děda, který je velký fanda. Proto dostal k narozeninám dres HC Verva Litvínov.



A jak vám jde škola?

Na to, že mám málo času na učení, tak si myslím, že se mi vede dobře.



Mluví se u vás v kabině o tom, že áčko bojuje o záchranu?

O tom, že áčko bojuje o záchranu, samozřejmě víme, Ale nesestoupí, protože u něj jako asistent hlavního trenéra působí náš bývalý trenér Jindra Kotrla, který nás dovedl k titulu. (úsměv)



Ondřej Holl