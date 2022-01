V loňském roce Slovan favorita zaskočil, když šel do tříbrankového vedení. Tentokrát si Piráti úvod zápasu pohlídali a již ve 3. minutě je z přesilovky poslal do vedení Chlouba. Domácímu Szakalovi se podařilo v končící 11. minutě překonat Hanuljaka v brance a srovnat stav. To však bylo ze strany Slovanu vše co vyprodukoval. Krátce po vyrovnávací brance zazvonila branková konstrukce za zády Dorna po střele Huňadyho. Pak dostali domácí výhodu přesilové hry při vyloučení Dominika Badinky, jenže se sehráli trestuhodně a k tomu inkasovali z hole Döringa.