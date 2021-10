„Zatím nám sezona probíhá v pohodě. Vyhráli jsme všechny utkání, takže zatím spokojenost. Musíme se ovšem zaměřit na defenzivu, tam je naše slabina. To ale také vychází z toho, že máme hodně mladých kluků, jak obránců a útočníků a bude jim chvilku trvat než si zvyknou na tempo dospělého hokeje,“ vypráví pro klubovou televizi lounský trenér Petr Zinek.

V neděli jeho soubor narazí na silnou ofenzivu. Piráti ve třech duelech nastřádali už 42 branek. To je v průměru téměř 15 gólů na zápas a o přídělech by mohl vyprávět Klášterec (2:14) nebo Lovosice (1:19).

Chomutovští Piráti.Zdroj: Roman Dušek

„Chomutov je špičkový tým na krajskou soutěž, co hrajeme. Mají hráče, kteří by patřili o jedno nebo dvě patra výše, takže do druhé ligy nebo Chance ligy. My se s tím ovšem popereme. Já nejsem z těch, co by to balili a myslím, že ani kluci v kabině nejedou do Chomutova na výlet. Pro každého je to výzva se tam ukázat,“ vyhlašuje Zinek, kterého čeká v ROCKNET aréně bouřlivé prostředí, protože pirátské zápasy navštěvuje i patnáct stovek fanoušků. Na nejnižší soutěž špičková návštěva. A v Chomutově doslova platí, že diváci jsou dalším hráčem.

„My se snažíme ke každému zápasu přistupovat stejně. Chceme hrát a chceme vyhrát,“ vyprávěl po posledním duelu s Kláštercem chomutovský Patrik Huňady, kterého spoluhráči rovnou zkasírovali, protože se mu povedlo nastřílet hattrick. Sám je unešený z atmosféry, která v Chomutově panuje.

„Je dobře, že fanoušci chodí v takovém počtu a taky jsem rád, že jim to můžeme vracet povedenými výsledky. Před posledním zápasem jsem byl trošku nervózní, byl to vlastně můj první domácí zápas a bylo to hodně lidí a taky má rodina,“ přiznal Patrik Huňady, který má v rodině velkou podporu. Budou mu jeho nejbližší tleskat také v neděli? Úvodní buly v Chomutově padne v 16.00 hodin.