Connor Bedard, jistě to jméno také znáte. Nejtalentovanější hokejista současnosti se představil na nedávném šampionátu v Česku. I když nezazářil tak, jak někteří předpokládali, ukázal svůj potenciál. Bedard je také tahákem pro sběratele hokejových kartiček, jeho nováčkovský portrét je cenným artiklem. Limitovaná karta 1:1 nastupující hokejové hvězdy, kterou zatím nikdo nevytáhl, má hodnotu jednoho miliónu dolarů. Hojně vyhledávaná je ale i Bedardova řadová nováčkovská karta, jejíž cena může být až tisíc dolarů. Sedmiletý špunt Petr Pištora z Hrobu u Teplic měl obrovské štěstí, když na něj ze zakoupeného balíčku vykoukla hned dvakrát za sebou!

Sběratel Petr Pištora mladší s cennými kartičkami Connora Bedarda | Foto: se svolením Petra Pištory

„Byla to neuvěřitelná náhoda, shoda okolností, štěstí. Nevím, jak to nazvat. Když jsem fotku mého syna se dvěma kartičkami Bedarda poslal kamarádům na ukázku na internetu do naší hokejové skupiny, mysleli si, že je to fotomontáž. A jeden kamarád, který do toho dal hodně peněz a je fakt velkým sběratelem, z toho měl málem infarkt. My si občas koupíme balíček karet jen tak pro lepší den. Na hokejovém turnaji v Teplicích jsme si jeden vzali. A hned tam byl první Bedard," líčí tatínek malého Péti, který hraje hokej za HC Teplice.

Sbírání hokejových karet se stalo závislostí. Vše odstartoval Mike Richter

Právě kvůli němu Petr Pištora starší zalovil do peněženky, aby malému hokejistovi udělal radost. „Netrvalo to dlouho, zase jsme koupili balíček a zase tam byl. Byl to balíček, který na nás zbyl jako poslední. Byli jsme v šoku, tohle se jen tak někomu nestane. Já ani cíleně po Bedardovi nešel. Prodavač nám řekl, že je to balíček, kde by mohl být, ale bral jsem to jako sci-fi. A nejednou jsme měli dva."

Kvíz: Jak dobře znáte nejslavnějšího hokejového brankáře Dominika Haška?

Abyste byli v obraze. Je to jako příběh z pohádkového filmu Karlík a továrna na čokoládu, ve kterém se hledaly v čokoládách zlaté kupóny, díky nimž mohli jejich nálezci strávit den v továrně podivínského Willyho Wonky. Mezi sběrateli hokejových kartiček probíhá podobný hon pokaždé, když se v slavné NHL objeví zajímavý nováček. Takzvané Young Guns, kartičky s portréty nováčků, nabývají hodnotu s postupující kariérou daného hráče. Když se z něj během kariéry stane opravdová megastar, cena nováčkovské kartičky se může vyšplhat až do miliónů. Rekord drží rookie card Wayna Gretzkyho z jeho první sezony (1978/1979), v roce 2020 se vydražila za neuvěřitelných 1.29 miliónů dolarů.

Sběratel hokejových karet Lukáš Koukala z Teplic:

Zdroj: Deník/František Bílek

„Nám za jednu tu Bedardovu kartu nabízeli asi osm tisíc korun. Ta cena se odvíjí podle toho, v jakém stavu karta je. Boduje se kvalita. Ta nejvyšší kvalita, čili kartička bez jakéhokoliv poškození, ideálně v speciálním plastovém obalu. Říká se tomu gradace. My našim Bedarům takovou péči nedali. A dokonce jsme jednoho dali našemu trenérovi," usmívá se Pištora starší.

Bobky a boby z hokejové Prahy. Lov na Bedarda a správný odhad novinářů

„To právě on je ten sběratel. Když zjistil, jaké jsme měli štěstí, byl naštvaný, vyhodil nás ze skupiny. Samozřejmě, že jen naoko, ze srandy. Vyměnili jsme pak s ním jednoho Bedarda za jiné karty a další splátky. Můj syn samozřejmě musel souhlasit. Moc se mu druhého Bedarda nechtělo dávat z ruky."

Hokejových kartiček má téměř 19 tisíc. Chci mít každého hráče NHL, říká sběratel

Tatínek ale malému Péťovi na oplátku přichystal velký hokejový zážitek, vzal ho totiž na živého Bedarda do Prahy. „Viděli jsme zápas s Velkou Británií, ve kterém Connor dával dva góly. Byl to velký zážitek, sledovali jsme i rozbruslení, paráda. Pro malého to byla i velká motivace do budoucna."

Sběratel kartiček Petr Pištora mladšíZdroj: se svolením Petra Pištory

Sedmiletý šikula má ve své sbírce kartiček i další hokejová esa, pochopitelně mezi nimi nechybí David Pastrňák, pochlubit se může například Leonem Draisaitlem. „Teď se hodně zaměřil na Ondru a Davida Kašovi. Já jako malý také kartičky sbíral, teď jsem se k tomu trošku vrátil. Ale opravdu do toho necpeme nějaké extra velké peníze. Spíš jde o to, abych tím sběratelstvím u Péti probouzel ještě větší vášeň pro hokej. Oba nás to baví, ale to, že najdeme dva Bedardy, to bych nikdy před tím nečekal ani ve snu."

Kartičky Connora BedardaZdroj: se svolením Petra Pištory