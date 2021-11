I po pátém odehraném kole basketbalového oblastního přeboru zůstávají basketbalisté Loun jediným celkem s plným bodovým ziskem. Z minulého kola si přivezli cenný skalp juniorky Děčín a tentokrát přistřihli křídla Skřivánkům z Ústí nad Labem, kteří sice ve druhé a třetí části hry domácí přehrávali, ale ti jejich nápor z závěrečné části zlomili.

Základ ke konečnému výsledku se zrodil v úvodní desetiminutovce, kterou domácí ovládli rozdílem 15 bodů. Lounští basketbalisté v této části nastříleli pět šestek ze šesti z celého utkání.

Druhá čtvrtina přinesla úplně jiný obraz hry. Domácím se nedařila střelba a byli hodně nepřesní ve finální přihrávce pod koš. Hostům tam naopak padalo téměř vše a tak při změně stran ztráceli pouhé 4 body.

Lounům se sice vydařil vstup do druhého poločasu, ale Ústí srovnalo hru a nebezpečně stahovalo bodové manko. Millerova trojka v závěrečné minutě je dostala na rozdíl pouhého bodu, jenže Ondra Kocourek ještě stihl zavěsit a tak měli domácí před závěrečnou částí náskok tří bodů.

Hned na začátku závěrečného dějství se Kučerovi povedly dva nájezdy a po něm se chytli i jeho spoluhráči. Paradoxně se Kučerovi nedařily trestné hody. Hosté ve snaze udržet se v kontaktu příliš chybovali, ztráceli míče a navíc byli nepřesní ve střelbě z větší vzdálenosti. To vše v konečném zúčtování rozhodlo o konečném výsledku ve prospěch Loun.

V příštím kole jedou Louny 26. listopadu do České Lípy.

„Dneska jsme se trápili. Před týdnem jsme se z Děčína vrátili hodně pomlácení a stále šrámy cítíme. Ani se mi dnes nechtělo do hry, ale bylo to třeba. Soupeř hraje stejnou hru, jako my a to nám nevyhovuje. Naštěstí se Víťovi (Kučerovi) podařilo úspěšně zakončit několik nájezdů v poslední části a to rozhodlo,“ hodnotil po zápase hrající trenér Jakub Hnátek.

Jaroslav Tošner